Muestra de arte “Libres de imperativos” en Fundación Beethoven, el conservatorio de música con mas de 100 años de trayectoria en Buenos Aires

Exposición: LIBRES DE IMPERATIVOS Marino Santa María Sasha Sinitskaia Gustavo Daniel Ríos Lisandro Sabio Curaduría: Vanesa Catellani Inauguración: Lunes 22 de Mayo 19hs Cierre: viernes 30 de junio ESPACIOARTE SALA EXPOSITIVA DE FUNDACION BEETHOVEN: Av. Santa Fe 1452, CABA Gacetilla Con el compromiso de acompañar y potenciar los objetivos de FUNDACION BEETHOVEN, nace el proyecto AIRE generando un nuevo ciclo expositivo 2017 para promover artistas que trabajan dentro de las artes plásticas y visuales. El proyecto AIRE es un conjunto de muestras anuales para promover a aquellos artistas con nuevas posibilidades de exponer en Buenos Aires, donde serán impulsados por artistas con una trayectoria más extensa potenciando así sus obras. En la presente exposición contamos con el apoyo generoso de MARINO SANTA MARIA donde acompaña el trabajo realizado por SASHA SINITSKAIA, LISANDRO SABIO Y GUSTAVO DANIEL RIOS. Con una selección de más de 30 obras en sala y dos proyecciones audiovisuales, se muestra el ritmo generado por los diferentes lenguajes plásticos, soportes y las técnicas utilizadas que enriquecen el recorrido al espectador y lo introducen en el mundo de la geometría. En palabras de la curadora “los artistas seleccionados con sus variedades de formatos y lenguajes, dan luz sobre la mutación constante presente en el universo, donde la realidad y sus participantes no son homogéneos –como la vida misma- pero conviven en un fluir dinámico y armónico compartiendo a la geometría como punto de partida” Bio de artistas: Marino Santa María, nació en el año en 1949 en Buenos Aires (Argentina). Lugar donde reside y trabaja. Egresó de las escuelas de Arte “Manuel Belgrano” y “Prilidiano Pueyrredón”. Fue Rector de la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” (1992 a 1998). Desarrolla su arte en diferentes materiales, pintura, mosaiquismo o fotografía. Su sello está impreso en sus trabajos a gran escala, en sus famosas intervenciones urbanas como por ejemplo en la Calle Lanin y las estaciones de Subte H. Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Incansable trabajador y promotor del arte. Sasha Sinitskaia, nació en Siberia (Rusia). Actualmente reside y trabaja en Buenos Aires. Es autodidacta en la técnica de pintar con palillos, realizadora audiovisual, diseño de indumentaria y modelo. Su arte es la geometría sagrada. Es una artista de colores simples, cada punto de su técnica activa la memoria, porque si observas meditando los colores, será como las neuronas explorando el cielo en la tierra. A través de estos códigos su misión es expandir la consciencia planetaria -visión cósmica de los cambios que anhelamos-. Comparte lo que percibe dentro de su ser en los momentos que experimenta con estas geometrías sagradas en su laboratorio. Lisandro Sabio, nació en 1976 en la ciudad de Neuquén (Argentina) donde reside y trabaja. Artista Fractal, Realizador Audiovisual, Dj, Músico Experimental, Promotor Científico, Investigador, Profesor Universitario. Referente del Arte Fractal en Argentina y Latinoamérica. En el 2013 presentó su película “Universo Fractal” en el MNBA y posteriormente elegida Selección Oficial Internacional en los Festivales “Ícaro” de Guatemala y Cinetoro de Colombia. En el año 2014 realizó la Muestra “Conexión Fractal” en el Museo Gregorio Álvarez de Neuquén y desde entonces, una amplia variedad de exposiciones individuales y colectivas en salas de arte y prestigiosos espacios culturales. Desde Abril 2017 expone su obra y forma parte de la Galería “Loca de Atar” de Neuquén. Actualmente se encuentra en etapa de Pre Producción de su nueva película, realiza videoclips y Arte para diversos artistas. Docente Universitario creando y dictando el Seminario cuatrimestral “Geometría Fractal 3D Aplicada” en la UNRN (Gral Roca) y (UNRN) Cipolletti. Simultáneamente realiza talleres en su Estudio Audiovisual, en Colegios, Universidades (UNCO, UFLO, Bellas Artes UNRN) y en 2016 comienza como Promotor Científico. “Conexión Fractal” Conferencia Taller de Investigación Artística Científica y Tecnológica es su nueva propuesta educativa y aporte a una nueva construcción identitaria. En 2016 Conexión Fractal se llevó a cabo exitosamente con Talleres en el Museo Gregorio Álvarez de Neuquén y Conferencias en el MNBA Neuquén. Fue parte del Congreso Argentino de Iluminación Escénica (KONEX BS AS) con el Taller Teórico Práctico y Proyecciones. Participó de Arte+Arte por un Museo de Arte Visual Neuquino. Gustavo Daniel Ríos, nació en 1968 en Buenos Aires (Argentina). Lugar donde reside y trabaja. Maestro Nacional de Dibujo, Escuela Nacional de Bellas Artes “Manuel Belgrano” y Profesor Nacional de Pintura, Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”. Expuso individualmente en Sonoridad Amarilla, en Estrasburgo (Francia), en Valparaíso ¡Chile! y en Tucumán. Realizo muestras en diálogo con Natalia Cristófano (Naranja Verde, 2013) y con Karina El Azem. Es artista d la galería CECILIA CABALLERO ARTE CONTEMPORANEO. A través de la pintura geométrica se desarrolla y expande, no solo en la tela como soporte sino también en diferentes intervenciones en el espacio donde trasciende al marco.

