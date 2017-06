Y con esta luna… Cartas desde la cárcel de Charo Moreno 17 y 24 de Junio a las 20 hs. Centro Cultural Tierra Violeta

Un puñado de 140 cartas enviadas desde las distintas cárceles a su madre constituyen el material de la obra. Incluidas en ellas algunas cartas, dibujos y cuentos, a su hijo nacido en la cárcel de Olmos, entregado a su madre a los seis meses por ley de los militares. Compuesta en cuatro ejes: su vida en detención, la política penitenciaria, Andrés (su hijo), y el sol. Tomando fragmentos de aquello que escribió en su momento, intenta mostrar “ese mundo” del cual todavía no se ha hablado. “Ese particular mundo en el que viví 9 años: la cárcel, con muchas compañeras con las que me unía la decisión de luchar por una humanidad justa.”

