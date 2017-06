Solá: “Con`1País´ creamos una fuerza que no discrimina”

Por ultimo Solá se refirió a la actividad parlamentaria en este 2017: “Lamentablemente el oficialismo no quiere abrir el Congreso. Son muchas las leyes que debemos tratar para cuidar el bolsillo de la gente, pero el Gobierno no está dispuesto a escuchar otras voces”.

“Desde nuestro espacio queremos revertir ese rumbo, por eso es que presentamos el plan económico integral, que contempla el proyecto de bajar el IVA a once productos de la canasta básica y que estos alimentos de primera necesidad estén en la mesa de todos los argentinos. Lo mismo que la Ley de Góndolas, que ataca a la cartelización en super e hiper mercados. No es posible que los consumidores sean rehenes de las marcas”.

