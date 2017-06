Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo: a la fórmula Gustavo Vera y Guillermo Moreno “le va a ir muy bien, porque son personas honestas”.

Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, titular de la Academia Pontifica de Ciencias del Vaticano, sostuvo que a la fórmula Gustavo Vera y Guillermo Moreno “le va a ir muy bien, porque son personas honestas”.

Sánchez Sorondo justificó su evaluación sobre la fórmula del “Peronismo por el Bien Común” al señalar que Vera legislador porteño de Bien Común y Moreno ex secretario de Comercio Interior “van a tener éxito, porque el pueblo está buscando gente honesta”.

“Sé que ellos se están lanzando en una campaña muy fuerte y me encanta la gente que se lanza en la campaña y tiene el optimismo. Van a tener mucho éxito, porque son gente honesta y reconocida como tales. Lo primero de todo es que se necesitan valores éticos, porque si hacen las cosas por la plata pasa lo que ocurre con Estados Unidos se acaban confundiendo las cosas fundamentales”, aseveró Sánchez Soronodo en declaraciones al programa “La Verdad Concreta”, que conduce Vera por radio online Conexión Abierta.

El monseñor con más de 40 años en el Vaticano recordó una frase de un presidente dicha en la Academia que dirige en la Casina Pío IV del Vaticano. “Dijo que si no hubiera corrupción, no habría necesidad de los 17 nuevos fines presentados por las Naciones Unidas y aprobado por los 193 países, entre los que estaba erradicar la esclavitud”.

Además, prosiguió este argentino religioso: “Si no hubiera corrupción no sería necesario firmar eso, si no hubiera paraísos fiscales no sería necesario, si no hubiera gente que fuera al Gobierno solo para tener la caja no sería necesario”.

Marcelo Sánchez Sorondo aprovechó su llegada a la Argentina, donde participó de un foro en el Senado y una charla en la provincia de Mendoza, para seguir la Encíclica Laudato Sí, “para ver a unos amigos de Roma, como Gustavo Vera y Guillermo Moreno”.