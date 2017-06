El Socialismo Autentico se opone a una nueva concesión del Subte y pide que vuelva a manos del gobierno porteño

El Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura porteña un proyecto para concesionar nuevamente el subte por un plazo de 15 años desde el año 2018. El diputado del socialismo auténtico, Adrián Camps presentó un proyecto de ley para que no vuelva al sector privado y que la dirección del subte quede a cargo del Gobierno porteño. “La experiencia de la concesión del servicio de subte es muy mala; presenta deficiencias en la calidad y en la accesibilidad de personas con discapacidad o con movilidad reducida. Los pasajeros viajan hacinados y en muchos casos con temperaturas excesivas. Entendemos que la prestación de este servicio tiene que estar en manos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no se debe volver a concesionar” sostuvo el legislador porteño.

This entry was posted in Ciudad Política . Bookmark the permalink