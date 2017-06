El pan de Williamsburg Burger Bar se lleva a casa

El Burger bar de Palermo se mete en la cocina de sus clientes porque ahora comparte su esponjoso pan para llevar y envolver las hamburguesas caseras que se preparen en casa.

Buenos Aires, Junio de 2017.- Una hamburguesa gourmet no sólo significa elaborar un buen medallón de carne y sumar ricos toppings encima. Así lo siente Williamsburg, el conocido Burger bar Palermo, que ahora también invita a llevarse uno de sus insumos más simbólicos a la hora de compartir, fundamental para lograr un buen producto y muy ponderado por los clientes: el pan.

En cajas, que incluyen 4 unidades de 110 gramos, los amantes de los sabores caseros que no tienen tiempo de hornear sus propios panificados pueden adquirir el delicioso pan brioche creado por Williamsburg para medallones de gran tamaño. Es un tipo de pan francés, con huevo, manteca, leche y azúcar entre sus ingredientes, de una consistencia esponjosa y ligeramente dulzón. A ser un producto que no lleva conservantes ni aditivos, se sugiere consumirlo en el día.

A la hora de cocinar y para que se luzcan con las hamburguesas hechas por sus clientes, el Burger bar recomienda cortarlos a la mitad y tostarlos levemente en las caras internas para que los aderezos no sean absorbidos por la miga y se sientan intensamente desde el principio hacia el final de la degustación de este contundente plato. Es un pan que también sabe delicioso con panceta y huevo en un desayuno potente.

Caja de 4 panes de hamburguesa para llevar: Precio $80

Dirección: Armenia 1532, Palermo

Días y horarios de apertura: Domingos a Jueves de 12 a 02. Viernes y sábados de 12 a 03.

Medios de pago: Efectivo, debito, tarjeta de crédito VISA y American Express

Web: williamsburgba.com

Facebook: williamsburg.burgerbar

Instagram: williamsburg_ba

Twitter: williamsburg_ba