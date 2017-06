Conde: “No nos sorprende que nos persiga Clarín, cumplir con la Ley de Medios para ellos era un delito”

La Dirección de Proyectos Especiales que dirigía la actual legisladora porteña fue el área encargada de poner en funcionamiento el inciso f) del art. 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “No nos sorprende que Clarín nos persiga por hacer cumplir la Ley de Medios. Para ellos, el delito era ése, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual significaba la desconcentración mediática y el fomento a medios comunitarios, populares y de pueblos originarios que para ellos es una amenaza a su poder”, expresó Andrea Conde, legisladora por el FPV y ex Directora de Proyectos Especiales de la ex AFSCA.

