Una mirada desde la pobreza energética

En los hogares con acceso al gas de red la pobreza energética se ubica entre 49,01% y 48,77%, considerando quienes tienen acceso al agua y los que no la tienen -respectivamente-. Ese guarismo se eleva a 65,87% para los que no tienen acceso al gas y sí al agua, y 53,69% para los que no tienen acceso al gas y tampoco a la red agua.

