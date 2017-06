Lotería de Misiones ratificó que Miljugadas está fuera de la ley y hace publicidad indebida

En una nueva batalla por defender el derecho de las provincias a manejar el juego, como lo garantiza la Constitución Argentina, la Lotería de Misiones denunció ante la Justicia a la empresa de apuestas en Internet Miljugadas, por funcionar sin licencia.

El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) misionero, Eduardo Torres, señaló que la empresa de juegos online es ilegal, ya que el propio organismo le quitó la licencia por irregularidades. Además, aunque radicada en Oberá, su dominio es internacional sin control del Gobierno argentino.

La publicidad de Miljugadas fue divulgada el fin de semana pasado por la Televisión Pública nacional y hasta un directivo de la empresa, Federico Fernández, invitó en un reportaje a apostar por el TC que se corrió el domingo en Posadas y por otros eventos deportivos.

Tras la denuncia, realizada ante la fiscal de Instrucción provincial Amalia Spinatto, Miljugadas reaccionó asegurando que cuenta con “licencia” y permiso judicial.

Para el titular de la lotería misionera, cuyo juego online fue bloqueado, se mueven “intereses económicos” detrás de esa medida. Reiteró que se busca monopolizar las apuestas en Internet desplazando a las provincias. Torres contó que el juego online es lo más fácil de controlar tanto para la UIF como para la AFIP porque todo está bancarizado. “Se apuesta, y se paga por banco por eso es imposible que haya evasión salvo en los que son clandestinos”.

Por mandato constitucional, el IPLyC es responsable de regular los juegos de azar en Misiones. La difusión de la sala de apuestas online en la tevé pública nacional se produjo al final de una semana en la que un fiscal porteño ordenó cerrar MisionBet, una plataforma de juegos online regulada por la provincia. Sin embargo, ni la justicia porteña ni Lotería Nacional actuaron frente a Miljugadas SRL que funciona sin permiso en Misiones y apuestas de otras jurisdicciones. Esta fue el argumento del fiscal Martín Lapadú para sancionar a Misiones, debido a una apuesta realizada en Buenos Aires.

En su página web, Miljugadas sostiene que “actúa con total responsabilidad y, en tanto los juegos y apuestas se entienden realizados en la provincia de Misiones, no se reconocen alegaciones de otras jurisdicciones”. Esta aclaración no fue incluida por Miljugadas en su publicidad por la tevé pública nacional ni por el directivo Fernández, en cuyo buzo exhibió además propaganda de un producto alimenticio y de una empresa de salud.

El cierre de MisionBet, página oficial de apuestas online de la provincia de Misiones, solicitado por el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lapadú, dejó al descubierto un negocio multimillonario con más de 2.500 sitios que mayoritariamente se mueve en la clandestinidad en la Argentina, en el que operan grandes firmas extranjeras que funcionan sin regulaciones, dejando cientos de millones en fuga de divisas y pérdidas de recaudación de enormes proporciones para las provincias y el Estado Nacional. Responsabilizan a la AFA y Lotería Nacional por las demoras en la regulación y el blanqueo.

Tras el comunicado de prensa emitido por Miljugadas SRL, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) desmintió que la empresa tenga licencia vigente ya que la misma fue extinguida por decisión de la propia Lotería de Misiones “por haber incumplido con sus obligaciones contractuales”. El organismo regulador de los juegos de azar en Misiones negaron que Miljugadas “funcione legalmente porque la página con la que se promocionan opera con dominio .con, que es internacional, y no un dominio nacional que es el .ar”, que otorgan el Ministerio de Relaciones Exteriores o NIC Argentina.

El IPLyC SE sostiene que “falta a la verdad al manifestar que la Justicia validó el contrato porque si así fuera, estarían trabajando con la página .com.ar y no lo están haciendo. Esto quiere decir que no es una página registrada en Argentina. También mienten cuando dicen que están cumpliendo con sus obligaciones tributarias”.

“El contrato no fue validado por la justicia y, además, la página .com no está registrada en Argentina, por lo tanto no es legal”, resumió el subgerente de Asuntos Legales del Instituto, Daniel Esperanza.

En un comunicado, Miljugadas desconoció una acción penal en su contra, negó “irregularidades en la explotación comercial” y aseguró actuar “conforme a la ley y dentro del marco del Contrato de Concesión vigente”.

“¿Por qué Lotería Nacional acepta y traslada la denuncia de la AFA, y no actúa contra las páginas clandestinas que están visibles, y lo hacen contra nosotros con una apuesta que hizo el secretario del propio fiscal Lapadú? Hablamos de la lotería que pertenece al estado nacional. Nos asombra este comportamiento y creemos que no es casualidad”, insistió Torres, en una conferencia junto al gerente de Juegos, Raúl Segovia, y del subgerente de Asuntos Legales, Daniel Esperanza.

Torres aseguró que “lo que existen acá son intereses económicos de empresas que quieren adueñarse del juego online. Ahora el que se adueña del juego online hace desaparecer a todas las demás loterías, porque muy pocas tienen estructuras que puedan avanzar como lo hicimos nosotros. Las otras son estructuras administrativas que no tienen ni el dinamismo ni los recursos para la incorporación de tecnologías y seguir a las empresas privadas”.

Ratificó que ésta denuncia pública es “contra Lotería Nacional, la AFA y el fiscal Lapadú, que fueron los que actuaron y son los responsables del bloqueo de la página del Instituto. Queremos que ellos mismos actúen contra todas las páginas que hacen apuestas deportivas. No pedimos nada más”.