La banda irlandesa U2 confirmó su tour por Latinoamérica. 10 de octubre

La banda irlandesa U2 confirmó este martes su tour por Latinoamérica. La gira, llamada “The Joshua Tree Tour 2017″ llegará, a partir de julio a varias ciudades de Estados Unidos y Europa, para luego hacer su arribo en octubre a México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil.

El tour celebra el 30º aniversario del clásico álbum de la banda liderada por Bono, y de donde se desprenden temas como “Where the Streets Have No Name”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” y “With or Without You”.

El viernes pasado, Interscope Records lanzó una edición aniversario de “The Joshua Tree”.

De acuerdo con un comunicado de prensa, junto con el álbum con 11 temas, la edición de súper lujo para coleccionistas incluye una grabación en vivo del concierto en el Madison Square Garden de la gira de 1987.

Además se agregaron ‘rarezas’ y lados “B” de las sesiones originales de grabación del disco, así como “remixes” de 2017 de Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite y Flood.

La gira “U2 the Joshua Tree” comenzará el 1 de julio en Estados Unidos; proseguirá en Europa con dos conciertos (agotados) en Londres, el 8 y 9 de julio, seguido por presentaciones en Berlín, Roma, Barcelona, Dublín, París, Ámsterdam y Bruselas.

Luego regresará, a el 3 de julio, a Detroit, ciudad donde U2 presentó por primera vez en un estadio, el Silverdome, el espectáculo original de “Joshua Tree tour”, el 31 de abril de 1987.

Noel Gallagher, quien fuera fundador de Oasis, y sus High Flying Birds ha sido confirmado como invitado especial para telonear a la banda durante toda la gira, de acuerdo con el documento.

A continuación, las fechas y lugares del tour latinoamericano de U2

3 de octubre: Foro Sol, Ciudad de México

7 de octubre: Estadio El Campin, Bogotá, Colombia

10 de octubre: Estadio Único, La Plata, Argentina

14 de octubre: Estadio Nacional, Santiago, Chile

19 de octubre: Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil