Argentina fabrica pobres: El 47,7% de los chicos viven en la pobreza en Argentina

El gran desafío de la política pública es cómo llegar a ese millón y medio de personas que no cobran la asignación porque no tienen documentos, porque son migrantes o porque sus hijos están fuera del sistema educativo y que suelen ser los adolescentes. En la pobreza extrema cualquier cambio en los ingresos va a promover que muchos chicos salgan o entren de la pobreza porque hay mucha concentración alrededor de esa línea que divide entre pobreza general y extrema”, señaló Waisgrais.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink