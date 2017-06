Suspenden Boleta Electrónica para las PASO y la elección general de octubre

“En ese marco, es prudente considerar que en las mesas receptoras de votos destinadas a los residentes extranjeros debidamente inscriptos en el Registro creado por la Ley N° 334 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), no resulta aplicable el régimen de simultaneidad de elecciones antes mencionado por no estar incluidos dichos electores en el padrón electoral nacional, rigiéndose por lo tanto su funcionamiento y desarrollo de conformidad con lo establecido en la Ley N° 4.894 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666)”.

Cabe destacar que la adhesión de las elecciones locales al régimen de simultaneidad contemplado por ambas leyes nacionales, se realiza sin perjuicio de la aplicación de la normativa local respecto de los aspectos no alcanzados por dichas Leyes Nacionales y de los electores de la Ciudad no incluidos en el padrón electoral nacional.

