Estreno. “Crimen y Castigo” de Fiódor Dostoievski en el Teatro El Convento

Escrita en 1866 por Fiódor Dostoievski (1821-1881), es considerada una de las novelas más grandes de la literatura de todos los tiempos. Mas no es una obra de teatro. El objetivo de la adaptación no es reproducir la novela, ya que eso es imposible. Nuestra historia, ineludiblemente, está fragmentada, y con cada fragmento seleccionado intentamos reconstruir la mente del protagonista. A través de la música y el movimiento grupal, como rasgos sobresalientes de la puesta en escena, nos adentramos en la pesadilla de Raskolnikov, un ex estudiante luchando con las deudas y la desilusión en los tugurios de una gran ciudad. Creyéndose un hombre extraordinario, ejecuta un plan para matar y robar a una vieja prestamista, argumentando que libra al mundo de un parásito sin valor. Sin embargo, son dos asesinatos los que comete. Entonces su plan comienza a desmoronarse. Desafiando la ley humana, que tratará de hacerle pagar por sus crímenes, Raskolnikov encuentra en su tortuoso camino la justificación ideológica de su curiosa forma de justicia. Pero también el lazo que la culpa aprieta alrededor de su cuello, de la que sólo podrá escapar eligiendo el camino del arrepentimiento.

Ponemos en escena “Crimen y Castigo” porque ilumina el alma humana y las oscuras leyes que a veces la gobiernan. La obra maestra del gran autor ruso se convierte en una disección atemporal del subconsciente, escrita en un momento en que este término ni siquiera había sido inventado.

Estreno

Sábado 17 de junio 21 hs.

TEATRO EL CONVENTO

presenta

“CRIMEN y CASTIGO”

de Fiódor Dostoievski

Reconquista 269 – CABA

www.teatroelconvento.com.ar

Informes y reservas: 4264-1101

Sábado 21 hs.

Entrada General $180 Desc. a jubilados y estudiantes $150.

Actúan por orden de aparición:

JONATHAN DI COSTANZO (Raskólnikov), PAMELA CARO (Dunia), OSCAR SANDOVAL MARTÍNEZ (Inspector), MIMI FERRARO (Madre), FABIO VERÓN (Marmeladov- Svidrigailov), JAVIER ALTAMIRANDA (Luzin), MATÍAS ZAS (Dimitri), NINA GIANUZZI (Helena – Catalina), GABRIELA CAPONETTO (Isabel-Anastasia), TAMARA MALANO (Sonia), JEREMIAS FERRO (Zamertov) y GRACIELA ROVERO (Dama)

ESCENOGRAFÍA, VESTUARIO Y DISEÑO DE LUCES: MB-MB

PRENSA: LAURA CASTILLO

Adaptación, puesta en escena y dirección general: MARTÍN BARREIRO