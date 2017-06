Solá: “La malnutrición es tan grave como la desnutrición”

“Estos temas no se tratan, porque el oficialismo no quiere abrir el Congreso. En años electorales es muy difícil lograr acuerdos legislativos. Nadie en el Gobierno quiere sentarse para lograr un acuerdo político y social por el tema de alimentos. Nosotros queremos para Argentina un futuro de unión, que tenga propuestas y acuerdos permanentes”, finalizó Solá.

Consultado por el proyecto “Bajemos Los Precios” que impulsa el Frente Renovador y el Partido Gen, Felipe Solá afirmó: “Hace un mes que venimos trabajando para bajar el IVA en once productos de la canasta básica alimentaria y además de promover la Ley de Góndolas en super e hiper mercados, para que los consumidores no sean rehenes de las primeras marcas”.

De esta manera el ex Gobernador se refirió al encuentro que diputados del Frente Renovador, Libres del Sur, Socialistas y del Movimiento Evita, mantuvieron con organizaciones sociales a fin de dictar la Emergencia Alimentaria. “Actualmente vemos la gordura de la pobreza por la cantidad de hidratos de carbono que ingieren los chicos. Es gravísimo que un chico no reciba la cantidad, ni la calidad, proteica que requiere en los primeros años. Eso genera una enorme carencia a futuro”, manifestó Solá.

This entry was posted in Noticias Política and tagged Solá . Bookmark the permalink