Entrevista al Diputado Emilio Reposo Varela

Palermonline Noticias: Están por llegar las elecciones en Octubre, ¿Cómo ve la actualidad de la Ciudad, la coyuntura y desafíos del Gobierno de Larreta?

La Ciudad está en transformación y movimiento constante mediante proyectos y obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y que logran una mayor integración socio-urbana.

En estos meses, se están iniciando o realizando varias obras que son muy importantes para la Ciudad de Buenos Aires, tales como urbanizaciones de villas, obras de infraestructura no muy visibles pero muy significativas como la del arroyo Vega, el Metrobus en varios puntos de la Ciudad, la Villa Olímpica y muchas obras más. Así mismo, se está comenzando la licitación para RER (Red de Expresos Regionales), que va a permitir conectar los centros de transbordo de forma subterránea y extender la red de Metrobus en toda la Ciudad.

Por otra parte, desde la Legislatura, estamos trabajando en el proyecto del Paseo del Bajo, enviado por el Ejecutivo, que conectará la autopista Illia con la autopista Buenos Aires – La Plata. Este relevante proyecto mejorará la conectividad con el puerto y la terminal de ómnibus, resolviendo la problemática del tránsito pesado y creando un parque de 10 hectáreas en superficie para el disfrute de todos.

El desafío de este gobierno es seguir mejorando la calidad de vida en la Ciudad mediante el diálogo, el consenso y la participación de la ciudadanía, trabajando en proyectos de soluciones concretas. En estas elecciones, la Coalición Cívica se suma a Unión Pro . Hoy somos la primera minoría y trataremos de fortalecer el poder político desde la legislatura para afianzar la gestión de la Ciudad.

Palermonline Noticias:

¿Cuáles son las propuestas más significativas de su Candidatura?, ¿Por qué la reelección?

Mi objetivo es profundizar la transformación e integración que requiere la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante proyectos socio-urbanos en las comunas y los barrios, revalorizando el patrimonio y los espacios verdes y públicos, trabajando en normativas urbanísticas y de edificación pensando en la ciudad del futuro.

Palermonline Noticias:

En su labor Parlamentaria, ¿Cuáles fueron los proyectos que impulsó y cuáles fueron los resultados?

Se impulsaron varios proyectos de catalogación del patrimonio. Se están elaborando proyectos culturales conjuntamente con el Ministerio de Cultura y se están desarrollando proyectos para la rehabilitación integral de barrio de Constitución.

Palermonline Noticias: ¿Que es el Seminario del Foro Participativo Permanente?, ¿Cual es el Código de Planeamiento que viene? y ¿Cuales son los mejores códigos de Planeamiento del mundo?

Es una forma que tiene la comunidad de acercar inquietudes sobre las nuevas normas urbanísticas y de edificación. Permiten, en reuniones con vecinos llevadas a cabo en las distintas comunas de la Ciudad, escuchar las propuestas e inquietudes ciudadanas. Por un lado, informando sobre el borrador que se viene desarrollando, y por otro lado, incorporando inquietudes a la nueva norma.

El objetivo del nuevo código urbanístico es potenciar las mixturas de uso, que fortalezca las centralidades. Apunta a una menor densidad de edificación, buscando un equilibrio morfológico, estableciendo topes de alturas en las avenidas, calles principales, secundarias y pasajes. El código es una norma dinámica que hace 40 años no tiene una actualización, por lo tanto, lo que estamos estableciendo son normas urbanísticas para ver resultados a mediano y largo plazo, respondiendo a una necesidad socio-urbana expresada en el plano urbano ambiental. No hay códigos mejores ni peores, cada código responde a las necesidades de una comunidad, generalmente los códigos latinos tienden a ser mas burocráticos y los anglosajones más prácticos. En este caso lo que se busca con el nuevo código es que el ciudadano pueda interpretar las normas de su área urbana de pertenencia.

Palermonline Noticias: ¿Es un mito o una verdad que el PRO quiere vender todos los terrenos públicos de la Ciudad?

Esos son los juegos discursivos de la oposición cuando no tienen propuestas. Lo que se está realizando es responder a las necesidades socio-urbanas de la ciudad desde la gestión. Para ello, se pretende dar una impronta dinámica de transformación e integración, con más y mejores espacios verdes y públicos. Las políticas socio-urbanas deben desarrollarse teniendo en cuenta no únicamente a la Ciudad, sino también, el área metropolitana. Esa transformación requiere darle utilidad a esos terrenos ociosos, pero siempre con el objetivo de aumentar los espacios verdes y públicos, respetando los objetivos del plan urbano ambiental. La gestión gubernamental responde desde el hacer y no desde la declamación.

Palermonline Noticias: En el marco de un amparo colectivo planteado a fin de que se garantice la participación de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en el tratamiento del nuevo Código Urbanístico y de Edificación, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario modificó la medida cautelar dictada en primera instancia. Diputado Raposo Varela, ¿Cual es su postura sobre este amparo colectivo?

La ciudadanía tiene el derecho de ejercer todas las herramientas constitucionales a su alcance, desde el acceso a la información para presentar proyectos mediante iniciativas populares, por mesa de entrada en la Legislatura o, como en este caso, acudir a la acción de la justicia reclamando más participación en la definición de las nuevas normas urbanísticas y de edificación. Desde el Gobierno de la Ciudad se están realizando los foros participativos permanentes que recorren las comunas escuchando las inquietudes de los vecinos para conformar normas urbanísticas con mayor legitimidad. También, la comunidad puede participar a través de la página del Gobierno de la Ciudad, acercando inquietudes y consultando el borrador de la norma que se va elaborando en forma conjunta. Además de los vecinos, en el desarrollo de estas normas vienen participando colegios profesionales, universidades y organizaciones no gubernamentales. Una vez que el proyecto llegue a la Legislatura, será tratado por la comisión de planeamiento y otras que puedan integrarse con la misma, en reuniones de asesores y diputados, donde los ciudadanos tienen también el espacio para poder expresarse y acercar inquietudes sobre las normas urbanísticas. La aprobación de estas normas es mediante doble lectura. Se desarrollan audiencias públicas abiertas a toda la comunidad sobre el proyecto aprobado en primera instancia y, de ser necesario, modificado para ser aprobado en segunda instancia. Esta es una de las herramientas de participación ciudadana donde, mediante audiencias públicas, los vecinos también pueden expresarse a favor y en contra del proyecto. Una vez aprobado el proyecto en la Legislatura, el Jefe de Gobierno tiene la potestad de promulgar y/o vetar total o parcialmente la norma. En caso de vetar parcial o totalmente la ley, puede volver a ser tratada nuevamente en la Legislatura. Toda ley es modificada por otra ley.