Política partidaria en la Escuela Pública Nro 5 DE 2 Úrsula Llames de Lapuente

Hola.

Soy un padre de la Escuela Nro 5 DE 2 Úrsula Llames de Lapuente, sita en Mansilla 3643 de la Ciudad de Buenos Aires, que quiero alzar la voz de otros muchos padres para denunciar a través de éste medio los hechos que están sucediendo en la escuela desde hace ya más de 1 año y medio, pero que se incrementaron en los últimos meses, y que para nosotros como padres son como mínimo llamativos o irregulares.

Lejos de tratarse de hechos referidos a la educación de los niños en sí, hacen referencia a un tema que desde mi punto de vista, y el de otros muchos padres, puede poner en riesgo dicha educación y a la institución misma, por tratarse de una cuestión con aristas claramente políticas.

Para comprender mejor el tema, empezamos por contar que en la escuela funciona la Asociación Cooperadora, como en todas las escuelas públicas, pero ésta en particular desde hace muchos años es tomada como referente por muchas otras instituciones, y además tiene el orgullo de ser la primera Cooperadora de la Ciudad. Se ha caracterizado por años por trabajar codo a codo con la escuela primaria, pero además con dos instituciones más que también funcionan en el mismo edificio: el CECIE (Centro educativo complementario de Idiomas Extranjeros) y el IFTS (Instituto de Formación Técnica Superior).

El asunto que nos preocupa comienza hace al menos 1 año y medio con un grupo de padres denominados autoconvocados que comienza a cuestionar primero al comedor de la escuela, también temas que conciernen al contenido curricular, hasta llegar a las autoridades de la escuela, incluso llegando a remover a una vicedirectora por considerarla, según ellos, inefieciente. En vistas de que la directora de la escuela en ese entonces, les haya logrado poner cierto límite impidiendo que se tomen las atribuciones de penetrar de manera prepotente en los asuntos internos de la escuela, éstos padres han decidido comenzar una embestida contra la Asociación Cooperadora.

Lo llamamos embestida porque no podemos llamar de otra manera a hechos que hablan por sí solos: Se comenzaron a organizar para encontrar la manera de destituir a todos los miembros actuales para ocupar dichos lugares. Ésta organización consiste además en el desprestigiar, agraviar y hasta intimar verbalmente a algunos miembros existentes, y llagando a hacer una campaña de claro tono político con volantes repartidos en la puerta de la escuela y a través de los grupos de watsapp. Algo jamás visto en ésta institución. Todo ésto con vistas a la Asamblea anual a realizarse el 24 de junio. Y también lo llamamos embestida porque de querer realmente ingresar a la Asociacion Cooperadora, ya existen los medios para hacerlo de manera simple, legal y reglamentada por Estatuto. Cabe mencionar que dichas personas también tienen intenciones de modificar dicho estatuto a su antojo en la asamblea (cosa que no se puede hacer de manera sencilla), incurriendo en todos los vericuetos legales que estén a su alcance.

Ahora me y nos preguntamos: ¿Por qué tanto interés repentino en hacer lo imposible para quedarse con dicha Asociacion Cooperadora? ¿Por qué hacer tanta campaña maliciosa? ¿Por qué dividir a la comunidad de la Úrsula que siempre fue muy unida? Pensamos que su verdadero interés no es manejar los presupuestos para contribuir con la escuela, sino penetrar en la escuela como una célula ideológica para quién sabe qué fin.

Como consecuencia de éstos sucesos, y que aún no terminaron, la Sra Directora tuvo que pedir licencia médica por tiempo indeterminado por problemas cardíacos, causados por ésta situación.

Y también voy a aportar un dato más que no es menor: Toda ésta situación ya tiene de por sí aristas políticas que no corresponden a un ámbito escolar por ley, pero además hacen más sólidas nuestras sospechas de otra intencionalidad el hecho que tenemos confirmada la información de que entre éstos padres se encuentran familiares directos de personas vinculadas al kirchnerismo más duro a nivel país, y también de militantes de organizaciones kirchneristas, quedando así mucho más clara nuestra suposición de el por qué de éstos modus operandis y las intenciones de los mismos: Penetrar en la escuela pública para usarla de trampolín opositor, o lo que es peor, hacer doctrina con nuestros niños poniendo en peligro la educación y las instituciones.

Por todo ésto contado aquí, y por el peligro que corre la escuela de nuestros hijos y la escuela pública en general, es que les hago llegar éste comunicado.

Muchas gracias.

Alejandro Gastón Flores

Padre de la Escuela Nro 5 Úrsula Llames de Lapuente.

Dirección: GRAL. LUCIO NORBERTO MANSILLA 3643

PALERMO ; Cód. Post.: C1425

CGPC: 14

Tel.: 4823-2477

E-mail: DEP_EPC5_DE2@BUE.EDU.AR

Web: WWW.URSULA.GOV.AR