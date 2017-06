Créditos hipotecarios: El Banco Ciudad vende humo a los pobres

Del dicho al hecho hay gran trecho, la realidad es que el Ciudad no puede argumentar nada por que en sus entrañas hay una cadena de la felicidad donde piden el 5% para acelerar los trámites y el Presidente del banco se hace el otario y mira para el otro lado, En ocasiones, existe mucha distancia entre lo que uno dice y lo que hace, por lo que conviene no confiar en promesas que pueden no cumplirse. Demostrar idoneidad es obligación de los funcionarios, pero el 5% de la cadena de la felicidad es un delito. Sección Créditos TELEFONO!

