SBASE: La guerra total por la plata y la concesión de la red de Subte de Buenos Aires

Cuando los diputados le preguntaron a De Montmollin “por qué no estatizar si el faro del servicio del Subte es estatal”, el titular de SBASE se limitó a afirmar que la intención oficial es “traer a los mejores operadores del mundo”, que son precisamente estatales. El titular de la empresa no pudo dar argumentos en contra de la operación estatal directa más que insistir en la determinación del GCBA por traer un nuevo responsable privado.

Cualquier día de semana, 18 horas anden Catedral mano a Congreso de Tucumán, llegan las formaciones, pero no salen, la gente ya no entra en el anden, pasan 15 minutos y no entra un alfiler, llega la formación, se abren las puertas a destiempo, todos se avalanchan hacia el tan mentado asiento libre, el subte se llenó, pero falta algo más… los pasajeros de 9 de Julio, otro anden lleno, otro día donde las mentiras de SBASE se hacen realidad , “se viaja como el culo”, es el comentario de los pasajeros. Nadie discute mejorar la calidad del servicio, la limpieza, eliminar roedores y cucarachas, ni eliminar a la delincuencia como los pungas del subte, a los funcionarios y la oposición solo le interesa la “tarasca”. La guerra es por los recursos y ya no hay más discuros, la guerra total por la plata y la concesión de la red de Subte de Buenos Aires, a esta altura del partido ¿alguien tiene alguna duda?… La “tarasca” manda. En toda la historia del SUBTE nunca se viajo tan mal como ahora.

