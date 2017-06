“Porno liberado en clave Matrix”. Escribe Eduardo Sanguinetti, Filósofo y poeta argentino

Pretender que somos capaces de generar nuestra propia realidad es una ilusión más, provocada por el atrape de esta Maya-Matrix , de la que no se puede salir si no es a través del viaje interior… lejos estamos de lograrlo, tal como se cocina el porvenir.

Por todo lo manifestado, ya no creo en la perdurabilidad de la democracia, como ha sentado reales en el mundo occidental u occidentalizado, ¿no existe otra opción? El imperio de la imagen del mundo, en la domesticidad del chisme convertido en épica de este tiempo de farándula y de infradotados en el aire. Se han convertido en mercadotecnia y espectáculo; están aquí para quedarse, la tecnología nutre el proceso. No existe forma de retroceder, a este ritmo circadiano.

La televisión es la agencia más grande de formación de opinión pública, puesto que la información es la piedra angular de esa formación de opinión, hoy inexistente. Mi argumento va precedido de la afirmación de que la información no puede consistir en un vacío de información: perspectiva conveniente propuesta por las redes de canales de televisión y de las redes virtuales que conforman Internet, de las interacciones pseudo-comunicativas per se.

