Alberto Fernández: “Cristina ha hecho del Partido Justicialista un partido de obedientes”

“Es muy interesante ver el discurso de Cristina el día que presentó las PASO, porque dice que esa ley va a servir para evitar exactamente lo que está haciendo ahora. Ella dice que ‘va a permitir que los partidos no se encierren, que no haya un grupo de dirigentes que resuelva por la gente'”, según recordó.

En tanto, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y de parte del primer mandato de Cristina reiteró el pedido de competencia interna, con un reproche para la ex presidenta.

“Cristina he hecho del Partido Justicialista un partido de obedientes, donde no hay ninguna posibilidad de decir nada”, añadió. Fernández, quien dejó el Frente Renovador para ponerse al frente de la campaña de Randazzo, volvió a cuestionar la estrategia, liderada por intendentes kirchneristas como Jorge Ferraresi, de Avellaneda, de que Cristina se presente en un frente que excluya al PJ.

