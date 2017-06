En el Dorrego: BA Celebra Italia cuya edición 2017 contará con grandes sorpresas.

El lugar de la Plaza Italia fue un sitio abierto al paso público desde muy antiguo. Fue tenida en cuenta al ver la gran afluencia de gente que concurrió a la primera Exposición de la Sociedad Rural Argentina, que se realizó en 1878. Siguió cobrando animación, con la creación del Jardín Zoológico en 1890; el Jardín Botánico en 1892. Su antiguo nombre se lo darían unos inmensos portones que constituían la entrada al Parque 3 de Febrero, creado en 1875, ellos daban frente a la actual Plaza Italia. En 1917 desaparecieron los “Portones de Palermo”. La decoración de la plaza solo tenia a fines del siglo pasado una fuente en su centro, que era una de las dos que se habían retirado de la actual Plaza de Mayo. Los árboles, el césped y las flores que se ven actualmente vendrían muchos años mas tarde. En el Barrio de Palermo se encuentra la Plaza Italia, donde es atracción predominante el Monumento a Giuseppe Garibaldi. Es una estatua ecuestre donada a la Ciudad por los residentes italianos en 1904. Esta obra de Eugenio Maccagnani (l852-1930) es réplica de la erigida en Brescia, Italia. Jose Garibaldi fué un general italiano, nacido en Francia, cuya novelesca vida, transcurrió en parte en Argentina En Plaza Italia, se inaugura el monumento a Giuseppe Garibaldi con enorme asistencia de la colectividad italiana: en el acto hablan el político Alfredo Palacios y el escritor Belisario Roldán. Ambos figuraban entre los oradores más respetados del momento. Pero el acto popular más concurrido es el que se realiza para festejar los 80 años de Bartolomé Mitre, verdadero jubileo consagratorio del ex presidente. La Argentina sigue recibiendo inmigrantes: más de 125.000 arribaron ese año. Se empieza a construir la terminal ferroviaria de Retiro, que será un modelo de arquitectura avanzada. Lo único que aún se conserva es el monumento a Garibaldi, hoy protegido por la plaza propiamente dicha. La arcada que se aprecia a la derecha, que también sobrevive, fue la tradicional entrada del entonces Jardín Zoológico Municipal. Llama la atención la red de vías tranviarias, que se entrecruzan y forman una compleja telaraña. En primer plano aparece un coche de la compañía de tranvías Eléctricos de Buenos Aires, que fue absorbida por la Anglo Argentina en 1908. Atrás, enmarcado por los Portones, marcha un tranvía con acoplado para obreros cuya empresa no se puede individualizar con absoluta seguridad. A quienes conozcan este importante centro de actividad que es hoy Plaza Italia tal vez les resulte difícil creer que, alguna vez, este lugar disfrutó de tanta quietud.Roca y Mitre la inauguraron Cumplió un siglo la estatua de Garibaldi

