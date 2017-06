El Partido Justicialista y el Kirchnerismo Porteño en la Ciudad se juntó para ser derrotado y no humillado

“La diferencia es que dentro de este Frente no hay ningún antikirchnerista. No hay anti Cristinistas. Acá todos coincidimos en reconocer el liderazgo y la conducción de Cristina. Por eso acá puede haber PASO. Eso no es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires”, remarcó Lorena Pokoik, camporista y vicepresidenta del PJ porteño.

“Porque en la provincia de Buenos Aires no tuvimos ya una buena experiencia en las PASO del 2015″, explicó Moreno al ser consultado sobre por qué la estrategia electoral le parece adecuada para los porteños y no para los bonaerenses.

A estas tres había que agregar la de “Patria Grande”, que integran el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el ex vicepresidente Amado Boudu, la referente del partido Humanista, Lía Méndez, y Osvaldo Papaleo y su hija Carolina.

Con un perfil más bajo también se vio a los referentes camporistas o kirchenristas, entre los que se destacaron el ex presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde; el diputado nacional Juan Cabandié; el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada y el histórico dirigente peronista Osvaldo Papaleo, entre otros.

Si Juan Domingo Perón hubiera visto como el PJ, y el K se juntan para ver cuantos porotos tienen para el truco, se vuelve a morir, es que con ésta clase de dirigentes que nunca fueron votados por nadie y al no tener una base electoral seria en la Ciudad, el fracaso ronda la humillación. En ese sentido le ponen fuerza pero con eso no es suficiente, si queren ganar alguna vez la Ciudad de Buenos Aires, lo primero que tienen que hacer es llamar a elecciones internas en cada una de las Unidades Básicas, pero la rosca puede mucho más en este mismo sentido el portero de Palermo de la calle Arevalo dijo, “Estamos contentos porque podemos trabajar con otros partidos políticos y conformamos una propuesta capaz e importante, para combatir al Gobierno Nacional”, dijo Victor Santa María, tras la presentación formal del frente.

