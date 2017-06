Diego Latorre más Natacha Jaitt: “Si me pagan hablo. Si soy puta, voy a ser bien cara”

Los problemas matrimoniales de Diego Latorre son muy evidentes, pero ir a buscar a Natacha Jaitt y luego a ese abogado de TV que se come las eses es netamente bizzarro. La sensual morocha rompió el silencio luego que se filtraran conversaciones y fotos con el comentarista de fútbol: “Si me pagan hablo. Si soy pu…, voy a ser bien cara”.

Natacha Jaitt rompió el silencio y dio su versión del escándalo que protagonizara con Diego Latorre. “Voy a contar algo básico”, dijo al abrir su programa de radio.

“Estoy hace 24 horas quemándome sin dormir. Yo entiendo a la prensa pero mi vida privada no la expongo y no la expuse. Si quisiera, haría un best seller y me tendría que ir a Japón”, inició su descargo.

Jaitt detalló lo que ocurrió con su iPad, del que supuestamente habrían salido las capturas de los mensajes con Latorre: “Estuve con quilombos judiciales que tenía que resolver. Los trámites los tenía que hacer sin dormir. El martes fui a un bar, estaba con la tablet abierta, fui a un baño y cuando volví me la habían robado. Me tenía que quedar en el juzgado, no pude borrarla y cambiar contraseñas. Llegué a casa, me acosté a dormir. Cuando me levanté me agarré la cabeza y recordé que tengo una app en la que controlo las cámaras de seguridad de mi casa. Eso está abierto.Lo que no sabía es que quedan filmaciones grabadas de todos los días. Tuvieron que indagar porque pasó hace mucho”.

“Estarían esperando un video porno y se encontraron con esta situación”, especuló Natacha.

Luego, aseveró que nunca estuvo “con un hombre casado” pero confirmó que lo que se observa en el video que se viralizó es su casa. “Lamento Diego que no me hayas llamado. Lamento Topo Rizzo que no me hayas llamado para decirme que te ofrecieron eso para poder frenarlo. Lamento mucho lo que pasó”.

“Yanina Latorre es mi amiga en Twitter. Tenemos buena onda, buena energía, no tengo nada en contra de ella. Pudieron más otras cosas que no voy a hablar. Quiero decirle a la prensa que por más que me hagan guardias no voy a hablar pero no voy a tapar el sol con un dedo. No tengo ningún problema. Es mi casa, es Diego”, aclaró haciendo alusión a Latorre.

Al final de su editorial, realizó una suerte de propuesta a los medios: “Si me pagan hablo. Si soy puta, voy a ser bien cara”.

el ex futbolista declaró: “No tengo nada que decir, que hablen mis abogados sobre esto. Yo no tengo nada que decir. A mí no me sorprende nada en este mundo. Pero no quiero hacer ninguna declaración más. Manejalo con ellos, llamalos a ellos. Ahora voy a interiorizarme un poco más en los pasos a seguir. No lo sé”, precisó.

Además, añadió: “Con Yanina está todo normal, no pasa nada. Duele porque hay hijos de por medio, pero sabemos que son las consecuencias de nuestros trabajos. Perdoname, pero no te puedo decir nada más. Bien, buena, pero superficial, nada más”.

En ese sentido, la abogada del ex jugador, Mariana Gallego, anticipó que presentarán “una medida cautelar” y agregó que su cliente “sostiene que son falsos, pero más allá de eso, el Código Civil prohíbe la intromisión en la vida privada de alguien con el fin de generar daño”.