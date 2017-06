Huawei asegura haber superado en ventas a Apple en el segmento de smartphones

Huawei es famoso dentro de la industria de telefonía móvil por su agresiva estrategia de crecimiento, Huawei Technologies Co., Ltd. es una empresa privada multinacional china de alta tecnología especializada en investigación y desarrollo, producción electrónica y marketing de equipamiento de comunicaciones. Lo que la ha llevado a escalar muchísimas posiciones en los últimos años y consolidarse como uno de los mayores productores de smartphones a nivel mundial. Según la propia firma china, el último hito en este aspecto es haber superado a Apple en volumen de ventas globales, convirtiéndose en la segunda mayor compañía de teléfonos a nivel mundial.

