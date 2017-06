Solá: “En materia seguridad Vidal tiene buenas intenciones pero no un plan”

El diputado nacional del Frente Renovador habló de “Si no hay un plan, no se pueden hacer modificaciones, ni cambiar el rumbo. Para combatir la inseguridad no alcanzan las buenas intenciones”, indicó.

En declaraciones periodísticas en A24 el diputado nacional del Frente Renovador, Felipe Solá expresó: “En materia seguridad, María Eugenia Vidal tiene buenas intenciones pero no un plan definido. Esa es la obligación de cualquier Gobierno”.

“Si no hay un plan, no se pueden hacer modificaciones, ni cambiar el rumbo. Para combatir la inseguridad no alcanzan las buenas intenciones. Se debe pensar en un plan a largo plazo y llamar a aquellos que conocen y entienden del tema, sin importar el partido político”, agregó Solá.

De esta manera el ex gobernador se refirió a los sucesivos casos de inseguridad que se viven en el conurbano bonaerense y que en el último tiempo se hicieron más violentos. “El delito y los delincuentes mutan constantemente, no se puede tener la misma receta cuando del otro lado cambian”, indicó.

“Para combatir la inseguridad no se puede hacer demagogia, las cámaras no pueden ser más importantes que la realidad. Con este tipo de problemas no se puede hacer marketing político”, manifestó Solá.

“Se necesitan acciones concretas, que vuelvan los Foros de Seguridad que están impuestos por ley, para controlar a la policía desde arriba y desde abajo. Se necesita reentrenar a la política y dotarla de herramientas modernas. Se debe buscar un Jefe de Policía civil, para controlar a la fuerza. Estas medidas más sentarse en una mesa coordinadora con profesionales de la seguridad puede generar un verdadero“, finalizó.