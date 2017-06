E3 2017: Ubisoft aporta la perspectiva de un mundo único en la creación de juegos y entretenimiento

Líder de pensamiento: Ubisoft está liderando el camino en la exploración del potencial de nuevas tecnologías, además de ser pionero en las nuevas tendencias de la industria.

Lunes 12 de junio de 2017 — Los Ángeles, 12 de junio de 2017 — Nuestra ambición es introducir a los jugadores en juegos que estén llenos de vida, desafíos y de oportunidades.

Mundos abiertos

El mundo es el héroe, donde el jugador es libre de explorar y de descubrir cómo se siente en forma.

Nuestros mundos abiertos son creíbles, donde la realidad y lo virtual parecen no tener una línea divisoria entre el modo jugador individual o el multijugador.

Los mundos abiertos proveen a los jugadores de más posibilidades de crear una única, personal y compartible experiencia con sus amigos y comunidades.

Los títulos de mundo abierto son para jugadores que quieren jugar (7% del mercado total compartió durante el 2008, mientras 33% durante el 2015).

Ejemplos:

Assassin’s Creed® Origins:

Cientos de historias por contar y misterios que explorar (desde tumbas perdidas hasta vastos desiertos).

Vibrantes ecosistemas, diversos, con paisajes infinitos y posibilidades de exploración,a venturas y desafíos.

Personajes memorables.

Una estructura basada en la búsqueda, que significa que los jugadores recogerán múltiples misiones y que todas estarán disponibles de manera simultánea, brindándoles la oportunidad de decidir su orden y su prioridad –autonomía–, al tiempo que conocen cientos de historias sobre Egipto.

Skull & Bones™:

Un shooter naval de mundo abierto en línea, ambientado en los prósperos tiempos de la Edad de Oro de la Piratería.

Un ecosistemas dinámico

Los jugadores tendrán la opción de comprometerse y combatir de manera individual o de aliarse y traicionar a otros capitanes de la piratería.

La redefinición del juego naval, con la adición táctica y profunda, así como la incorporación del corte multijugador que permite a los jugadores comprometerse en los cortes PvP sin problema alguno.

Far Cry® 5:

En un sereno, aunque profundamente retorcido mundo, el jugador tiene total libertad para explotar y acercarse a cada situación, creando caos a placer.

Montana cuenta con montañas, bosques densos, tierras de cultivo y praderas. Para los cazadores y pescadores, amantes de la naturaleza y aventureros, es un verdadero paraíso; proporciona variedad que alimenta las oportunidades de juego y las opciones para el jugador.

Vuelta al editor de mapas, dando a los jugadores la oportunidad de crear y jugar una cantidad infinita de nuevos campos de batalla.

Switch

Ubisoft es un socio de Nintendo (DS, 3DS, Wii, Wii U), quien ya anunció su apoyo para el Switch en E3 desde el año pasado.

Las nuevas consolas permiten a nuestros creadores imaginar nuevas marcas que se benefician de las características que Nintendo ha introducido, como la captura de movimiento, la segunda pantalla, etc (por ejemplo: Red Steel, Rabbids, Just Dance, ZombiU).

Las experiencias creativas de Ubisoft para Switch se acondicionarán a la filosofía de las consolas: jugar en el momento que sea, donde sea y con quien sea.

Ubisoft ha sido el principal editor de terceros en lo relativo a consolas de Nintendo durante los últimos 10 años, mercado en el que Ubisoft tiene la intención de mantener esa postura.

Ejemplos:

Mario + Rabbids® Kingdom Battle:

El sistema basado en turnos y la estructura del título permiten sesiones de juego cortas, que se pueden iniciar en casa y seguir fácilmente en cualquier lugar.

Los usuarios también pueden jugar en desafíos cooperativos con un amigo en la misma consola usando los 2 Joy Cons o, incluso a través de la configuración de los pro-pads.

La experiencia inmersiva gracias a las poderosas características de los Joy-Cons.

Just Dance® 2018:

Un juego que es accesible, innovador e inmediatamente divertido –totalmente alineado con Switch

Controles Joy Con de Switch, que controlan el movimiento, lo que significa que Just Dance es perfectamente compatible.

Coreografías Double Rumble utilizando tecnología HD rumble.

Coreografías exclusivas basadas en el mosaico de la icónica marca Nintendo.

Just Dance® 2017, estuvo disponible durante el lanzamiento de Switch. También fueron anunciados Rayman® Legends y Monopoly™

Starlink: Battle for Atlas®:

Experiencia para toda la familia, tanto en lo social, como en experiencia al jugar con naves personalizadas.

La combinación de una experiencia de juego digital y física a través de Smart Building Technology, que permite a los jugadores personalizar un mundo real físico que afectará inmediatamente su experiencia en el juego.

Alienta a los jugadores a determinar qué estilo de juego funciona para ellos, brindándoles las herramientas para experimentar, crear y personalizar.

VR

Ubisoft fue un temprano adoptante del VR, proponiendo una variedad de experiencias, incluyendo Rabbids® VR Ride, Eagle Flight™, Werewolves Within™ y Star Trek™: Bridge Crew™ (que puede ser jugado en plataforma cruzada).

Ubisoft desarrolló las experiencias originales en VR, de una manera única, con un fuerte énfasis en el modo multijugador, además de en componentes sociales (ejemplos: expresiones, gestuales, reconocimiento de tecnología desde Red Storm).

Actualmente Ubisoft se encuentra explorando nuevos tipos de experiencias en VR, así como en caminos para asociarse con los mejores y hacerlos realidad.

Ejemplos:

Transference®: Un juego inmersivo con interactividad total, controles touch y un amplio campo narrativo que los jugadores irán descubriendo en una experiencia inquietante de una mente perturbada a través de VR.

Space Junkies®: Un VR Arcade Shooter, con plena realización de realidad virtual que permite a los jugadores usar sus manos y cuerpo para manipular intuitivamente su entorno y sus armas. Creado con un motor VR interno.

Xbox One X

Los juegos serán cada vez más inmersivos e impresionantes –el rendimiento y potencia de Xbox One X reforzarán significativamente nuestra capacidad de adoptar una experiencia visual.

Una ventaja adicional bajo una colaboración fluida con Microsoft y una plataforma muy amigable para apoyar.

Ejemplos:

El trabajo existente está siendo mejorado por Xbox One X (ejemplo: el existente paquete UHD/4K para PC´s de alta gama en Uplay PC que significa que Ubisoft tiene texturas de alto nivel disponibles).

Los métodos avanzados de renderizado de Ubisoft están siendo diseñados para darle mayor poder a Xbox One X, incluyendo los títulos publicados anteriormente.

Los juegos X serán mejorados por Xbox One X.

AMOR FORTALECIDO: UBISOFT ESTÁ ADOPTANDO LOS JUEGOS Y SERVICIOS EN VIVO, ADEMÁS DE CONSTRUIR RELACIONES MÁS FUERTES CON SUS COMUNIDADES

Involucrando a las comunidades en procesos de desarrollo

Ubisoft escucha a sus fans e involucra a sus comunidades de manera cercana desde sus comienzos, a fin de obtener retroalimentación de los mismos.

Ejemplos:

Skull & Bones™:

Inspirada en la retroalimentación de los foros de ACBF; el amor por el juego naval, el aspecto multijugador…

La creación de the Keepers of the Code– de los más comprometidos de la ACBF y otros de los juegos navales que Ubisoft ha identificado y alcanzado para desplegar sus ideas y colaborar en la creación del juego.

Un fuerte aspecto social detrás del juego; al principio, los jugadores tendrán la posibilidad de establecer gremios y formar pandillas de piratas a fin de desafiar enemigos y convoys más grandes.

Diseñado para una experiencia multijugador a largo plazo.

Con el objetivo de varias fases en vivo antes del lanzamiento para escuchar la retroalimentación del jugador.

The Crew® 2:

Su creación ha sido fuertemente influenciada por la retroalimentación de la comunidad y en cómo ésta interactúa con The Crew®. Ejemplo: inspirado en cómo los jugadores de The Crew® toman en mundo abierto, creando nuevas formas de explorarlo, creando nuevos retos, ya sea de manera individual o en equipo.

Las fases en vivo están planeadas.

Ubisoft: en total mantenimiento de su éxito e improvisando su oferta de manera continua

A lo largo del par de años pasados, el tiempo total de juego y la sesión de los jugadores creció un 100%; Ubisoft se ha percatado de un aumento que se triplica en Peak Concurrent Players.

Ejemplos:

For Honor®: Ranqueado en la industria como el segundo mejor best seller de los primeros meses del año, Ubisoft ahora se enfoca en mejorar algunos de las dificultades que presentaba, mismas que son típicas de un nuevo IP, así como del desarrollo de For Honor’s Live Operations, además de incluir la entrega de nuevas actualizaciones a la comunidad jugadora.

The Crew®: alcanzó más de 12 millones de usuarios registrados.

Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege: Los jugadores activos diarios alcanzaron un nuevo récord, que se ha elevado durante el último cuarto, el más reciente: “Operation Health”.

Defiende: Ubisoft ayuda a impulsar a la industria con nuevas experiencias de entretenimiento

Ubisoft se asocia con los mejores

Cuidadosamente elegidos los socios facilitan que los jugadores puedan ser sorprendidos con experiencias y conceptos originales e innovadores.

Ejemplos:

Nintendo y Mario + Rabbids® Kingdom Battle: Algo completamente nuevo en cuanto a personajes, mezclando dos mundos que tienen sus propios códigos, diversión y originalidad para crear algo totalmente único.

Spectrevision + Transference®: el juego abre la brecha entre películas y juegos; una mezcla de su experiencia en la narración de cuentos y de la habilidad sin precedentes de Ubisoft en la elaboración de mundos totalmente inmersivos.

South Park™: Retaguardia en Peligro™: una experiencia totalmente irreverente que mezcla el humor de South Park con la habilidad de Ubisoft de crear una experiencia de juego de alta calidad con originalidad.

Just Dance® 2018: presenta algunos de los nombres de la industria musical más importantes que resultan atractivos para todas las edades.

Star Trek™: Bridge Crew™+IBM: el juego integrará la tecnología Watson de IBM (una máquina de preguntas y respuestas que es capaz de trabajar con lenguaje natural).

Permitirá combinaciones de inteligencia artificial con jugadores humanos, además de garantizar una experiencia perfecta si un jugador abandona el juego a media sesión.

UMP: Otros 5 largometrajes que están actualmente en desarrollo con algunos de los mejores socios de la industria, así como sus grandes talentos adjuntos.

Asociación IMAX: Rabbids® VR-Ride, Eagle Flight™ y Star Trek™: Bridge Crew™ en centros piloto Imax VR.

Equipos de gran talento

Ubisoft es el hogar de una red de más de 9000 de los creativos más talentosos de todo el mundo, incluyendo algunos de los estudios más antiguos y respetados de la industria. Sus estudios crecen continuamente en especialización y capacidad, además de beneficiarse de una red de estudio global interna que les permite aprovechar la experiencia local, la cultura y las tendencias.

Ejemplos:

Montreal celebra su vigésimo aniversario este año, además de marcar un hito con el lanzamiento de tres proyectos dirigidos por estudios.

París celebra 25 años, además de estar entrando en territorio nuevo con VR.

Bucarest celebra 20 años.

Singapur se ha graduado para dirigir el estudio Liberty, tras su historia en la franquicia Asasssin’s Creed® y en el espacio F2P.

La inauguración de nuevos estudios anunciados este año en Belgrado, Berlín y Burdeos.