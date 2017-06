A Florencio Randazzo lo dejan solo en el PJ y Cristina Kirchner mañana anuncia “otro frente electoral”

La ex presidenta encabezará a las 13 en el Instituto Patria un encuentro con intendentes peronistas bonaerenses y dirigentes de otros partidos aliados con el objetivo de anunciar cual será la estrategia electoral. La ex presidenta Cristina Kirchner encabezará este miércoles a las 13 en el Instituto Patria un encuentro con intendentes peronistas bonaerenses y dirigentes de otros partidos aliados al kirchnerismo con el objetivo de anunciar cual será la estrategia electoral y si será candidata a senadora nacional para los próximos comicios legislativos, dijeron varios jefes comunales y fuentes cercanas a la ex mandataria.

