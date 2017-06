El frente Vamos Juntos, lleva como cabeza de lista a Elisa Carrió

A pesar de que en el resto de las 23 provincias el PRO participará en alianza con la Unión Cívica Radical, en el distrito que dio nacimiento al partido político gobernante aún no conformó la Mesa Cambiemos, por lo que la UCR competirá en un frente con el extrapartidario Martín Lousteau luego de acusar al macrismo de no abrirse a unas primarias.

