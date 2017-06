La supremacía del miedo

Visto en estos términos parece bastante claro este maravilloso sistema de supervivencia activado por el miedo. Pero si profundizamos la mirada y trasladamos los conceptos a la vida real, a la complejidad del ser humano y comenzamos a sumar los grises y matices, las cosas comienzan a ponerse sutiles y a complejizarse. Tomar conciencia de cómo nos afecta el miedo y la ansiedad en nuestra diaria no es algo que aprendimos a hacer, no es algo para lo que estemos entrenados. Más bien nuestro entrenamiento en emociones, está relacionado con mantenerlas a raya (cuando nos incomodan) y si fuese posible hacerlas desaparecer.

Lo podemos observar en la experiencia cotidiana, al sentir miedo no podemos hacer otra cosa más que atender a dicha emoción, y se nos dificulta hacer otras actividades. Por ejemplo, cognitivamente es muy difícil proyectar, planificar, memorizar y aprender, bajo la influencia del miedo -ya que estas capacidades no están relacionadas con nuestro sistema de supervivencia-. Por eso, una persona que está bajo estrés o ansiedad funciona muy por debajo de sus capacidades.

Sabemos que las emociones son el motor de la vida y que nos impulsan a vivir, pero con el miedo no todo es movimiento. Cuando hay miedo todo se detiene, uno mismo puede literalmente paralizarse. Cualquier estado emocional puede ser pospuesto, el miedo no. Cuando se siente miedo nada es más importante, todo queda supeditado a dicha emoción que nos invade en cuerpo y alma. También es cierto que nos hace actuar, pero exclusivamente, para alejarnos o enfrentarnos a la situación temida. El miedo ocurre cuando hay una amenaza y hasta que dicha amenaza desaparezca nada más importa.

