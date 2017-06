Maximiliano Ferraro: “Estamos muy convencidos de Cambiemos y creemos en lo que decidimos en 2015 cuando nos unimos”

Buenos Aires, junio 2017. En el primer encuentro de los espacios juveniles del frente Vamos Juntos, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Educación y jefe de campaña del frente Vamos Juntos, Maximiliano Ferraro, se refirió a la “expectativa y necesidad de cambio que tiene la sociedad” y definió a la votación legislativa de octubre como “una elección de medio término que será histórica” en las que “lo que se disputa es el no retroceso al pasado”. En este sentido, el legislador celebró la alianza entre el PRO y la Coalición Cívica – ARI que llevará a Elisa Carrió como primera diputada para la Ciudad de Buenos Aires y dijo: “vamos a realizar una muy buena elección en la Capital Federal. Tenemos excelentes equipos y una gran candidata como Lilita. La cercanía y la humildad deben ser dos de nuestros valores guía”. “Estamos muy convencidos de Cambiemos y creemos en lo que decidimos en 2015 cuando nos unimos”, ratificó el diputado, detallando que “de Vamos Juntos y Cambiemos resalta el carácter polifónico: fiel expresión de la democracia, sabiendo qué hacer con las coincidencias y con las diferencias”. En relación a la campaña, sobresaltó el valor de mantener una fuerte presencia en las calles, “no solo para llevar la propuesta de vamos juntos, sino fundamentalmente para escuchar al vecino y conocer sus ideas y reclamos”. Consultado sobre educación subrayó la importancia del diálogo así como las leyes que surgieron del trabajo mancomunado de la Comisión de Educación, como el Boleto Estudiantil, la ley para combatir el abuso escolar (bullying) y la inclusión de las licencias por casos de violencia de género en el estatuto docente. Finalmente, afirmó que es necesario “llegar a un acuerdo en una ley general de educación, no más parches” y destacó la labor del PRO durante el kirchnerismo describiéndola como la que generó “la mayor titularización” de docentes. “Los distintos espacios políticos nos debemos dar un debate sobre educación”, sentenció. Asistieron al evento Martín César, Lucas Portela y Rober Frick de Jóvenes PRO Capital; Santiago Espil (juntista de la Comuna 1), Romina Braga (juntista de la Comuna 13), Agustín Bertuzzi y Joaquín Kaplan representantes de la CCARI-CABA y Bernardita Fait del Partido Demócrata.

This entry was posted in Ciudad Política and tagged Maximiliano Ferraro Vamos Juntos . Bookmark the permalink