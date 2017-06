Paro. Dellecarbonara: “En el Subte mañana hacemos medidas de fuerza por nuestra paritaria”

Jueves 15/06 7 am paro de Subte. Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), anunció esta mañana que “el jueves vamos a realizar una medida de fuerza en reclamo por nuestra paritaria. La misma está vencida desde hace más de 100 días, y sin embargo no nos convocan a una mesa de diálogo, mientras nuestro salario se sigue deteriorando por la inflación y los tarifazos. Nos obligan a tener que hacer esta medida, que consistirá en una apertura de molinetes en las cabeceras de las seis líneas de subte, de 7 a 9 de la mañana, y de 17 a 19. En mi caso estaré desde temprano junto a mis compañeros en la Estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B. De no tener respuestas los trabajadores tendremos que discutir cómo endurecer el plan de lucha para poder defender nuestro salario”.

