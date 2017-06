Homenaje en la CGT a Mauricio Silva el cura barrendero desaparecido hace 40 años durante la última dictadura militar.

“Conozco la crianza, lo he vivido durante muchos años hasta que Dios se llevó a Emiliano, porque lo necesitaba arriba, porque son todos angelitos. Lo que duele y molesta ante tamaña decisión que tomó el Gobienro de quitar el subsidio a las personas con capacidades diferentes. No quiero exagerar, pero son como crímenes de lesa humanidad. Sacarle el subsidio que sirve para ayudar a su familia a que lo puedan cuidar es un crimen”, remarcó.

“Maximiliano Roberto Acuña, 33 años, 5 hijos, me emociona mucho porque es un dolor tremendo el que sentimos. Es un chico joven que estaba trabajando y por alguien que venia borracho dicen algunos le costó las piernas. La Justicia no supo decirnos quién fue. Tanto dolor en el alma tengo que no puedo evitar emocionarme”, aseguró Moyano muy conmovido y el cura César al lado que le ofrecía un vaso de agua para reponerse.

“Quienes lo seguimos no podemos ser menos y yo como legislador vivo con el salario de un director de escuela y el resto lo devuelvo. La pobreza no es un tema intelectual, hay que vivirlo con los pobres. Quiero que lo recuerden bien en el corazón a Mauricio y lo llevan como protector de ustedes. Es el ejemplo de hombre que necesitamos”, indicó.

Aclaró que el del Sumo Pontífice no es un tema teórico, porque él pudiendo estar en el lujo, vive humildemente en un cuartito en Santa Marta, come con los mozos y los cocineros y es un hermano más entre los hermanos”.

Alicia Vazquez, ex secretaria de Cultos del Gobierno de la Ciudad, quien editó el libro sobre el cura barrendero “Gritar el evangelio con la vida” recibió una de las placas y por el otro lado Maximiliano Acuña ex recolector hoy discapacitados tras un accidente que le costó la perdida de las piernas. Para el acto, el Sindicato de Camioneros también hizo entrega a cada presente de una estampita del cura Mauricio Silva con una poesía por él escrita.

