Eduardo Faradje en Mundo Nuevo Gallery Art

“Ultimanente estoy pintando sólo desnudos femeninos. Con ese único tema me alcanza para lo que quiero en este momento. Creo que la única y obvia razón es que me gusta el cuerpo de la mujer, me parece maravilloso y una inagotable fuente de formas y sensaciones.” Eduardo Faradje

Eduardo Faradje

“Figuras”

Hasta fines de junio.

De lunes a viernes de 12 a 20. Callao 1868

Alumno de los maestros Osvaldo Attila y Aurelio Machi, Eduardo Faradje se define como “pintor” y dice: “Lo que quiero pintar es algo que no podría explicar con palabras. La pintura se dice pintando”.

En esta su primera exposición en Mundo Nuevo Gallery Art, la cual quiso titular “Figuras” presenta óleos de grandes dimensiones donde demuestra sentir el cuerpo de la mujer como una inagotable fuente de formas y sensaciones. Sin buscar un relato para su obra dice estar convencido que la pintura es lo que se ve, y lo que quiere decir lo dice con formas y colores. De esta manera se ha mantenido a lo largo del tiempo en esta línea: la pintura. Dice pintar para conocerse, para descubrir quien es. “Pintar me hace bien a pesar de lo dificultoso… “Yo vivo con y a través de la pintura”. Prueba de ello son las obras que se exhibirán a partir del 30 de mayo, donde sin duda el talento y la pasión de Faradje por la pintura quedan a la vista.

Hasta el 30 de junio. De lunes a viernes de 12 a 20. Sábados con cita previa