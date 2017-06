Procastinar la artrosis

Si el cartílago se mantiene en buen estado, la función de la articulación no presenta alteraciones. Ante su carencia, las articulaciones más frecuentemente afectadas son los dedos de las manos y pies, hombros, rodillas, la cadera y las columnas lumbar y cervical. El colágeno tipo II es el material constructivo del cartílago articular. Además de la piel, donde encontramos colágeno tipo I, tenemos colágeno en los huesos, ligamentos, cartílago, matriz extra celular. Todos se desgastan por la degradación del colágeno. El colágeno de tipo II es el específico que se encuentra en de la estructura del cartílago de los huesos y articulaciones de todo el cuerpo. Su función es brindar resistencia a la tracción y a la compresión, dada la permanente fricción y exigencia de movilidad que estas articulaciones sufren durante todo el día. Todos los movimientos del cuerpo suponen el uso de éstas, por eso, si el colágeno no cumple su función correctamente, por pérdida, desgaste o inflamaciones, estos movimientos comienzan a limitarse, se vuelven dolorosos, pudiendo producir daños irreparables. En muchas enfermedades como la artrosis, el colágeno tipo II se daña y deteriora. En estos casos, la incorporación de colágeno tipo II es fundamental para suplir la carencia del mismo y evitar muchos de los inconvenientes asociados. Su presencia devuelve a la articulación su flexibilidad, mejora la inflamación y la respuesta autoinmune, devolviéndole su salud y funcionalidad.

