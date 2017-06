Defensa al Consumidor controló shoppings y avenidas comerciales. Se labraron 124 actas de infracción

En la jornada de hoy se detectaron 124 comercios que no cumplían con la normativa de Lealtad Comercial, las principales faltas fueron la no exhibición de precios y la ausencia de información obligatoria en carteles como el que informa a los consumidores que pueden realizar cambios dentro de los 30 días de efectuada la compra y que siempre debe respetarse el valor abonado por el consumidor.

This entry was posted in Ciudad Sociedad . Bookmark the permalink