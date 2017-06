Calviño detenido: “Larreta nombró dos jefes de Policía y ambos están presos”

“Lo venimos diciendo en el recinto en la Legislatura y en cada reportaje, Larreta no hizo más que trasladar la vieja estructura corrupta de las zonas liberadas a la Ciudad, sin hacer ningún inventario del patrimonio de los jefes policiales y sus actuaciones frente a los narcos, prostíbulos, trapitos. De hecho no es menor que Calviño fue allanado en su domicilio del country Brickland, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría”, afirmó el también titular de la ONG antimafia Alameda. Gustavo Vera agregó que no le sorprende la detención de Calviño y remarcó: “Ya sabíamos de su proceder cuando dirigió las 54 comisarías en la Ciudad de Buenos Aires a través de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y su segundo era Pedro Potocar en ese momento director General de Comisarías”.

