Pinedo: “el kirchnerismo extremo va a perder bancas”

Federico Pinedo (Buenos Aires, 29 de diciembre de 1955) es un político argentino. Ejerce el cargo de Presidente Provisional del Senado de la Nación desde el 3 de diciembre de 2015. Integra el partido Propuesta Republicana (PRO) del presidente Mauricio Macri.

Durante doce horas, entre el primer minuto del 10 de diciembre de 2015 hasta la jura ese mismo mediodía del presidente electo Mauricio Macri, tuvo a su cargo “el ejercicio del Poder Ejecutivo” de la Nación Argentina (denominación que indica la ley 25.716 de acefalía presidencial).



El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró hoy que “el kirchnerismo extremo va a perder bancas” en las elecciones legislativas de octubre y que Cambiemos aumentará su representación en al menos cinco provincias, incluida Buenos Aires, y pronosticó que ese cambio en el equilibrio de fuerzas en el Congreso permitirá “mejorar el diálogo constructivo” entre los principales espacios políticos.

“No cabe duda de que Cambiemos va a aumentar su número de bancas en las dos cámaras; y no cabe duda de que el kirchnerismo extremo va a disminuir las suyas, con lo cual la posibilidad de diálogo constructivo entre los sectores responsables de la política va a aumentar y mejorar, y no va a ser perjudicado”, afirmó Pinedo.

El principal referente del PRO en el Senado declaró, no obstante, que, en caso de no obtener la victoria, “no está en riesgo de ningún modo” la gobernabilidad y elogió la “responsabilidad” con la que se lograron acuerdos para leyes vitales con el peronismo no kirchnerista en el primer año y medio de gestión de la administración de Mauricio Macri.

El macrismo está convencido de que en los comicios de octubre próximo sumarán legisladores a Cambiemos al menos en Santa Cruz, en La Rioja, en San Luis, en Misiones y en la provincia de Buenos Aires.

El senador insistió, por otra parte, con que las disputas internas del PJ “ni favorecieron ni dejaron de favorecer” a Cambiemos de cara a los comicios pero admitió que le resultó “inentendible” la decisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de competir en las PASO del 13 de agosto en un frente por afuera del peronismo.

“Me parece que Cristina tiene algún problema con el peronismo en general y esta decisión puede ser una manifestación más de eso. Tal vez no quiera ser peronista. Si no, no se entiende. Ella representa a una cantidad importante de gente, minoritaria pero importante, y los intendentes lo que deben querer es tener votos para sus listas de concejales; no creo que les importe muchas más cosas que ésas”, añadió.

Pinedo cuestionó a los principales referentes de 1País, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, por haber insinuado que el Gobierno “fogoneó” la postulación de Fernández de Kirchner y, en ese sentido, aseguró que “pensar que Macri tiene la posibilidad de influir en la psiquis y en la voluntad de Cristina es tener una imaginación demasiado frondosa y no comprender la realidad”.

“Nuestra capacidad de influir en la decisión de Cristina es nula”, recalcó el presidente provisional del Senado.

El senador de PRO dijo no tener dudas de que el electorado acompañará a Cambiemos en las elecciones de octubre: “Vamos a ganar, porque son más los que quieren cuidar el cambio que ya se hizo y continuar en un camino de transformación que los que quieren volver al pasado y a una situación que nos llevaba a un colapso”.

Aceptó que “Argentina está pasando por una etapa difícil” pero subrayó que el gobierno está “haciendo lo que hay que hacer para que nos vaya bien después de mucha destrucción”.

“Esta es una etapa de volver a sentar las bases del desarrollo desde todo punto de vista, desde la reconstrucción del Estado, la construcción de infraestructura básica, de disolver nichos mafiosos, de sobrecostos para la producción argentina, de pícaros que han hecho que Argentina sea uno de los cinco países más caros del mundo”, enumeró.

El senador pronosticó que, aunque “la economía va a mejorar todos los meses de acá hasta la elección”, la sociedad irá a votar pensando en que los cambios que puso en marcha la administración de Macri “deben ser concluidos”.

“La mayor parte de los argentinos sabe que es duro pero que hemos decidido dejar la mentira atrás y que afrontar la verdad tiene sus costos y sus problemas pero que te permite resolver los problemas. La mentira, por ahí te hace más cómodo el instante y te destruye el largo plazo”, agregó.

También se mostró satisfecho con el trabajo de armado de listas y alianzas que lleva adelante la mesa nacional de Cambiemos en todo el país y, especialmente, en los acuerdos logrados con los principales socios del PRO en el seno de la coalición gobernante, el radicalismo y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

“Hubo pocas discusiones, roces lógicos. Se tomaron algunos parámetros objetivos, como la cantidad de diputados que el radicalismo quería tener o quería renovar. Hubo también algunas situaciones especiales donde otros partidos tenían candidatos fuertes como Carrió en la Capital y ahí se le dio posición de privilegio a la cabeza de lista para formar la lista, por eso Carrió tiene tres de los primeros cinco diputados”, explicó.