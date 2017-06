Siempre hay que irse alguna vez de alguna parte en Teatro: NoAvestruz

Siempre hay que irse alguna vez de alguna parte

Un espectáculo ideal para llevar a tu papá a recordarse

Dramaturgia y dirección: Gabriela Izcovich

Con: Marcelo Bucossi, Roberto Castro, Mercedes Fraile, Gabriela Izcovich

Teatro: NoAvestruz – Humboldt 1857. Palermo.

Funciones: sábados a las 22.30 hs.

Entrada: $200 (estudiantes y jubilados $150)

Reservas: http://www.noavestruz.com.ar/reservas / http://www.alternativateatral.com/

Informes: 4777-6956 ó por mail a reservas@noavestruz.com.ar

Un espectáculo intimista que hace una reflexión profunda acerca de los recuerdos. ¿Lo que queda en mi memoria ha sido realmente así? ¿Lo que en su momento fue doloroso, puede rememorarse con una sonrisa? Cómo construyo el presente en función del pasado.

Dos amigos deciden ir a filmar un documental a su pueblo de infancia. Al llegar se encuentran con que del pueblo ya no queda nada.

Ficha técnica completa:

Con: Marcelo Bucossi, Roberto Castro, Mercedes Fraile, Gabriela Izcovich

Dramaturgia y dirección: Gabriela Izcovich

Luces: Ricardo Sica

Música original: Lucas Fridman

Asistencia de dirección y producción ejecutiva: Marco Riccobene

Prensa: TEHAGOLAPRENSA

Duración: 60 minutos

La obra plantea también una reflexión acerca del vínculo. Sobre la dificultad de compartir la vida con alguien que ya tiene mucho pasado. “El disco rígido ya no tiene más espacio”, dice uno de los personajes. Estos pensamientos son los que comparten los personajes dentro de un clima íntimo y a lo largo de toda la obra.

Francisco y Roberto son dos amigos que rondando los sesenta años, deciden ir a filmar un documental a su pueblo de infancia. Sus esposas los acompañan. Al llegar se encuentran con que del pueblo ya no queda nada. No iban desde hacía cuarenta y tres años y ahora se encuentran con que el pueblo está vacío, no hay gente, los árboles están secos. Sólo ellos cuatro con la cámara de filmación. A partir de ahí, sobre el espacio vacío Francisco y Roberto evocan situaciones del pasado.