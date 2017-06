“Generar CAI”: La Afip castiga a los monotributistas por impericia y maldad

El trámite solo se puede realizar a través de la web. Por lo tanto, en las agencias AFIP no tienen ninguna solución para ofrecer a quienes concurren esperando resolver el problema, ya que no cuentan con un mecanismo alternativo para genera el CAI. Tampoco es una opción extender la vida útil de las facturas vencidas para sortear la demora en la recomposición del sistema web, dado que no está permitido.

No les importa nada, solo recaudar y molestar a la base más castigada de la economía, la imperica, la maldad y la falta de respeto a los que menos tienen y más producen. Todos sabemos que las afip además de ser antros netamente corruptos, con dobles mostradores, triples estandars, agencias lejos de los que aportan, por ejemplo, los de Palermo los mandan a la agencia 7 que está en Flores, el no poder tramitar estupideces en otra sucursal, son elementos claros de que los empleados y directivos de la afip tienen un claro sentido de la corrupción, la maldad y la impericia, el mejor ejemplo es que Cristobal Lopez debe millones a la Afip y la Afip molesta a los monotributistas. AFIP ES UN ENTE CRIMINAL PARA LA ECONOMIA DE MERCADO. Una mochila de plomo para la economía Argentina. Manejada por la peor calaña de los más corrupto de los contadores públicos, eso es la AFIP. Un ente de criminales de guante blanco disfrazados en el estado.

