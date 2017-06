“Fuerzas vivas”, Eduardo Sanguinetti, Filósofo y poeta argentino

Los capitales que huyen del circuito fiscal, privan de recursos a las estructuras económicas y sociales del Estado estafado… no olvidar jamás, que los magníficos estafadores de “fuerzas vivas” de “la nación”, eliminan toda posibilidad de existir en estado de libertad, solidaridad, fraternidad y verdad… llaman a confrontar y a dirimir posiciones, pues son los que presionan para que las ‘grietas’ existan y los distintos grupos para-políticos, encuentren motivos simulados, para pintar su piel del color que deseen, todos son negociables, no lo dudo ya… todos se ofrecen en outlet de temporada electoral.

Los ‘poderosos’ se cuidan de aclarar sus movimientos, fomentan la mentira, la fuga y el rechazo a cualquier denuncia, tomando “cartas sobre las denuncias concretas vitales y móviles”, de quienes de ninguna manera aceptamos este juego de delitos perpetrados sin pudor, un “cachetazo” a la miseria y el hambre de pueblos que mueren ante la indiferencia de gobiernos de todos los colores, sin ideales o ideologías, sólo ser cómplices de estas transnacionales y multinacionales, que fugan sus capitales y otras operaciones ilícitas a la luz de la justicia, siempre de su mano, a los denominados ‘paraísos fiscales’… no olvidemos que gran mayoría de nuestras “fuerzas vivas”, olvidando que son “de la nación”, no vacilan en precipitarse a estos bunkers de dinero fugado, cuyos desplazamientos atroces, dejan fuera del mercado laboral a los habitantes de regiones enteras, empobreciendo y dejando en estado de indigencia a una nación.

El poder es macabro y la corrupción es el peor mal de un Estado prostituido y no olvidar que las ‘riquezas’ no se crean a partir de la generación de bienes materiales, sino a partir de especulaciones abstractas, con escaso o ningún vínculo con las denominadas inversiones productivas y sus ‘derivados’… estos invaden la economía y la reducen a juegos clandestinos de ‘casino’, prácticas de jugadores de apuestas, proxenetas de niñas que mercadean en todas las regiones del planeta y sigue el cortejo titubeante de suplicios, que cual “Bosco” del tercer mileno enumero, semana a semana.

Asumiendo mi compromiso con la comunidad y conmigo mismo, lanzo mis habituales denuncias y manifiestos, a gobiernos inescrupulosos y a grupos empresariales multinacionales y transnacionales de compra y venta de lo que no existe, sin dejar de lado a sus empleados, entre los que se cuentan, farándula y sus mercenarios “todo servicio”, oficiando de periodistas amateur de las corporaciones económico-mediáticas, desde donde se articulan juicios sumarios, que dejan fuera del acontecer de este tiempo, a quién disiente o simplemente no adhiere al espectáculo de la democracia procedimental.

Con este ecuatoriano locuaz y simpático, me agradaría mantener un diálogo por TV, pues hay temas que sería interesante abundar: explicar acerca de su desprecio, por demás elocuente a la voluntad de los pueblos y su voluntad de ‘ser’… de todos modos, en año electoral no creo acepte mi cordial invitación, pues está en juego la gobernabilidad para continuar con el simulacro.

Sin embargo, otorgaron superlativo espacio a la ridícula reunión de Macri, con los informantes de chismes de programas de televisión, en la Quinta presidencial, donde estos improvisados balbucearon sobre educación, sociedad, inseguridad y demás temas que sobrevuelan hace años Argentina… no ignoro, éstos acróbatas de medios crean tendencias que el pueblo amancebado consume y sigue… lástima ver coronada la mediocridad de este pueblo, en grotescos personajes… un pueblo, que no se decide a despertar de su sueño fingido, por temor, indecisión o simplemente desidia.

