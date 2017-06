Economía congelada: Ventas por el Día del Padre cayeron 3,6% según CAME

El trabajo destaca también un avance en las ventas por internet. Según el análisis de demanda realizado por Focus Market para CAME sobre una encuesta en 2.364 consumidores, el 15% de las ventas del día del Padre fueron on line, el 43% se realizaron en comercios a cielo abierto, el 11% en supermercados y el 31% en shoppings. En la opción por Internet se destacaron también los sitios de descuento, que ofrecieron muy buenas promociones bajo esa modalidad de compra.

Según CAME “los que no elaboraron estrategias para abaratar precios, se quedaron con pocos clientes. Pero se trata de alternativas que muchas pymes no pudieron ofrecer, y que aun haciéndolas, a menudo no alcanzaron para competir con los grandes firmas que tuvieron acuerdos generosos con los bancos por compras con tarjetas”.

Las ventas por el Día del Padre cayeron por segundo año consecutivo según las estadísticas que difundió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), al exhibir una baja del 3,6% que se suman al retroceso de 7,5% de 2016. Las ventas por el Día del Padre cayeron 3,6% según CAME. En 2016 habían retrocedido 7,5%. El gasto promedio fue de $570.

