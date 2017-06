Fotocopia, la nueva novela de Facu Soto

Fotocopia es la tercera novela de Facundo R. Soto (ahora firma sus libros y artículos que escribe para el Soy de Página 12 como Facu Soto) y nos sorprende con el devenir de un papá gay y su hija que lo rechaza y no lo acepta. Por un lado nos encontramos con los intentos de cumplir con los mandatos sociales que nos impone la sociedad, cumplir, hacerse cargo de lo que se espera de un nuevo rol; pero, por otro aparece la necesidad de comunicarse, dar y recibir compañía, en definitiva amor. ¿Qué pasa cuando esto no se logra, cuando la cosa no funciona?

Con un estilo pop, dejándole lugar a la ironía y al humor, los dos personajes de la novela se apropian del relato. El acontecer de esta literatura nos presenta a un narrador desaparecido donde son las voces, sin presentaciones, que hablan por sí, solas. Logradas y contundentes. Inconfundibles. Únicas, como cada voz que se oye. Voces. Un libro a dos voces. ¿Una versión remozada de Otras voces, otros ámbitos, de Truman Capote?

La maestría de Soto para construir estas voces, con los clisés expresivos de sus personajes, se une a la solidez y libertad con la que revelan sus emociones.

Los desencuentros, la asechanza de la soledad, la decepción ante los objetos de consumo, se suman, en Fotocopia, a la intensidad del amor filiar, con una constante que recorre, no solo este texto, sino toda la obra de Facu Soto: la búsqueda de la felicidad.

Fotocopia

Facu Soto

139 páginas

Editorial Paisanita Editora

Bio

Facundo R. Soto

Narrador, poeta, periodista y psicólogo.

Colabora en el suplemento Soy de Página 12, Revista Gente Rara (Venezuela), y cuenta con una sección fija en la revista de España Gay + Art.

En El interpretador hizo reseñas de libros.

Desde el 2011 hasta el 2016 fue co-editor de Conejos Editorial.

Publicaciones

1. Microondas (2011, Cartonerita Solar)

2. Olor a pasto recién cortado (2011)

3. Juego de chicos (2011, Conejos)

4. Despejado, (2011, Proveedora de Droga)

5. Juegos de chicos (2011, Emergencia Narrativa, Chile)

6. Plastilina (2012, Textos Intrusos)

7. El hombre de acero (2012, De Parado)

8. Cómo se saludan los surfers, (2012, De Parado)

9. Taller literario (2013, Blatt & Ríos)

10. El viento mueve las cortinas y Técnicas de dilatación anal (2013, Paisanita Editora)

11. Electricidad (2013, Vox)

12. La luz de la heladera (2013, La Sofía Cartonera, Universidad de Córdoba)

13. Vivan los putos, Vol. 1 y 2 (2013, Eloísa Cartonera, antólogo)

14. Fetiche (2014, Eloísa Cartonera, antólogo)

15. El olor de tu remera (2014, Eloísa Cartonera)

16. El cielo en la mesa (2015, Subpoesía)

https://issuu.com/…/facundo_r._soto_-_el_cielo_en_la_me_647…

17. El club de la paja (2016, Eloísa Cartonera)

18. El brillo de tus brackets (2016, 27 Pulqui)

19. Los mutantes (2017, Milena Cacerola)

20. Fotocopia (2017, Paisanita Editora)

Antologías

Participó en distintas antologías, algunas de ella:

Escritores border, junto a Pedro Mairal, Gabriela Bejerman, Fabián Casas, entre otros, antologado por Washington Cucurto (Eloísa Cartonera).

Brasil: Ficciones de argentinos, junto a Hebe Uart, Federico Bustos, Gabriela Béjerman (Antologado por Eduardo Muslip- McElroy). Ed. Universidad Nacional de General Sarmiento.

CDs

Poesía líquida, con Zigo Rayopineal

https://zigorayopineal.bandcamp.com/album/riesgo-electrico

Fotografiado por Daniel Mordzninski

Dictado de cursos, seminarios y conferencias

Laboratorio de Literatura Gay Queer

Coordinador de grupos de estudios, talleres y conferencias en distintos ámbitos y lugares:

Centro Cultural Matienzo, Metanoia, Zona Futuro (Feria del libro), Universidad Federal de Río de Janeiro semana del 27/07/15, Galería de arte Jungla Hábitat, Feria del libro de Córdoba (Espacio Antena), Feria del libro 2006 Espacio Bibliotecas de la Ciudad, entre otros.

2016: Seminario de Poesía latinoamericana, Universidad de Avellaneda (junto a Washington Cucurto, María Gómez y Gabriela Luzzi).

2016: Laboratorio de Literatura Gay- Queer, Centro Cultural Ricardo Rojas.

Proyectos

Julio-diciembre 2015 Diario de Stud, biodrama-unipersonal. Espacio Metanoia. Festival Posporno Carcova.

Work in progress: Convocatoria abierta a todos para formar parte del Proyecto 107 Likes de escritura colectiva a través de capítulos.

Dirige el biodrama Correr hasta ver estrellitas, con no actores (con jugadores de un equipo de fútbol gay).

Web

Administra el blog donde sube las reseñas de sus libros, reportajes, y sus trabajos como colaborador en Página 12 y otros medios.

www.desprendimiento.blogspot.com.ar