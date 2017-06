Prevención de incendios en el hogar

– No use llama para buscar posibles fugas de gas. Si huele a gas tampoco toque los interruptores eléctricos (ni para encender ni para apagar). Ventile y llame a un experto o a los bomberos.

– Apague hornallas, hornos, microondas y artefactos eléctricos en cuanto termine de usarlos y desenchufe los que correspondan para evitar que sean encendidos inadvertidamente. Los microondas no se calientan, pero los alimentos puestos en su interior sí. Tenga cuidado al retirarlos y enseñe esta precaución a los niños. Si el horno se prende fuego, cierre la puerta. Si ocurre con el microondas, desenchúfelo y deje que se enfríe. No salga de la cocina si las hornallas están encendidas, especialmente si tiene aceite o agua en el fuego.

– No permita que los niños jueguen en la cocina, especialmente si las hornallas están encendidas (siempre conviene utilizar las de atrás, no obstante) o si hay aparatos eléctricos funcionando.

– Mantenga fósforos y encendedores fuera del alcance de los niños, no permita que enciendan fuegos ni hogueras, no los deje solos si en la casa hay artefactos encendidos. Suele ocurrir que ante la presencia de fuego, los chicos se escondan debajo de la cama o en los armarios.

