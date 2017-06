Desidia: El descontrol de lo trucho afecta a Lotería Nacional y Loterías Provinciales.

Las loterías provinciales respaldaron al IPLyC de Misiones contra Miljugadas SRL, una organización de apuestas online con oficinas en Oberá, pero sin registro argentino en Internet. Con un fuerte planteo constitucional, las empresas estatales de juego nucleadas en ALEA ratificaron el derecho constitucional de las provincias a controlar el juego e intimaron a Miljugadas a cesar de inmediato con la “explotación y publicidad, hasta tanto obtengan la autorización por autoridad competente de cada provincia argentina”.

También anticiparon que iniciarán acciones legales, incluyendo denuncias penales por juego ilegal, como lo establece el artículo 301 del Código Penal. Se profundiza así un debate de fondo con base en la Constitución Argentina, que reconoce a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires el control del juego.

El conflicto se agudizó en mayo pasado, cuando el fiscal porteño Martín Lapadú clausuró y bloqueó el sitio de apuestas www.misionbet.com.ar, una plataforma legal del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC). ALEA estuvo desde el comienzo del lado de Misiones. En esta carta documento, enviada a Miljugadas, abreva en fallos de la Corte Suprema de Justicia que reconoce a las provincias el poder “no delegado expresamente” al Gobierno federal, como el juego de azar, según el Artículo 121 de la Constitución Nacional.

También subraya ALEA que “la supuesta autorización dentro de una provincia, NO habilita a que se pueda comercializar en otra/s provincia/s que NO lo haya/n autorizado previamente. El hecho de afirmar en su página web que el sitio “opera con licencia en Argentina” resulta totalmente falso, ya que no existe una licencia federal por ser el juego patrimonio exclusivo de los estados provinciales”. (Las mayúsculas figuran en el original).

La secuencia del conflicto ha sido la siguiente, luego de la acción del fiscal porteño Lapadú, quien echó mano a una normativa contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Luego se adjunta el texto completo de la carta documento enviada por ALEA a la plataforma de juegos Miljugadas, prohibida en Misiones.

* Mientras MisionBet continuaba clausurada, la Lotería de Misiones recibió un nuevo ataque, ya que la empresa de apuestas en Internet Miljugadas (radicada en Oberá, Misiones) promocionó su negocio en avisos difundidos por la Televisión Pública nacional, durante la carrera de TC del 4 de junio, en el Autódromo de Posadas.

* El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) misionero, Eduardo Torres, señaló que la empresa de juegos online es ilegal, ya que el propio organismo le quitó la licencia por irregularidades. Y realizó la denuncia ante la justicia misionera, por no contar con permiso del organismo de control provincial.

* Aunque radicada en Oberá, el dominio de Miljugadas es internacional sin control del Gobierno argentino ni registrada en la Cancillería. Tras la denuncia judicial, Miljugadas reaccionó asegurando que cuenta con “licencia” y permiso judicial.

* Miles de sitios online, en su mayoría extranjeros y clandestinos, funcionan sin regulaciones. Millones de dólares quedan fuera del control estatal y constituyen una fuga de divisas y la evasión fiscal multimillonaria para las provincias y el Estado Nacional. Por eso Torres, ex senador nacional, responsabilizó a la AFA y Lotería Nacional por las demoras en la regulación y el blanqueo.

* En la Argentina el juego online está regulado en las provincias de Misiones, San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chaco y Tucumán, mientras las demás jurisdicciones están armando tal modalidad online de captación de apuestas.

* Un negocio multimillonario con más de 2.500 sitios web mayoritariamente clandestinos fue señalado por Eduardo Torres. Recordó que, ante la justicia contravencional porteña, el IPLyC informó que hace unos años en más de 3.500 páginas se apostaba en la Ciudad de Buenos Aires: “Hoy hay más de 7.000”. No hubo sanción alguna en estos casos ni en el de Poker Star con publicidad en un canal deportivo.

* El lunes 12 de junio, las loterías estatales argentinas nucleadas en ALEA salieron a respaldar a la provincia de Misiones en su lucha contra el juego ilegal, exigieron la rehabilitación de su plataforma de juegos online MisionBet y consideraron “aberrante” la publicidad de “páginas ilegales como Miljugadas.com” en la Televisión Pública Argentina.

* Los puntos en los que insiste ALEA son los siguientes: 1) El derecho constitucional de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires a controlar el juego, porque según el artículo 75 de la Constitución Nacional, no está entre las cuestiones delegadas al Congreso y no constituye cuestión federal en caso de infracciones; 2) El control provincial, como la que ejerce Misiones en MisionBet, frena las apuestas ilegales ligadas al lavado de dinero; 3) Se corta así la sangría de ingresos por cánones y otros conceptos, que cada provincia destina a fines sociales; 4) Las apuestas online -cada vez existen más jugadores que apuestan desde sus computadoras, además de tabletas y celulares- permiten un mayor control; 5) La bancarización de apuestas y pago de premios transparenta el sistema. A la vez, permite ayudar y bloquear a ludópatas, además de impedir el ingreso de menores.

Carta documento de ALEA (Asociación de Loterías Estatales de Argentina)

“Nos dirigimos a Uds., en respuesta a vuestra Carta Documento (CD

796004703) de fecha 12/6/2017. Al respecto se rechaza la misma en todas y

cada una de sus partes, por manifiestamente infundada, maliciosa e

improcedente. Su postura demuestra un claro y preocupante desconocimiento

del marco jurídico relacionado con los juegos de azar en la República

Argentina. Ante todo, NO existe ninguna conducta calumniosa ni injuriosa

por parte de esta entidad (AL.E.A.), sino por el contrario, se ejercen los

derechos que legalmente asisten. La comercialización de MIL JUGADAS

S.R.L. o de otro Juego de Azar dentro de cualquier provincia argentina, debe

ser autorizada por cada provincia donde se pretenda instalar esa

comercialización, a través de la autoridad competente fijada legalmente por

cada Estado Provincial. La supuesta autorización dentro de una provincia,

NO habilita a que se pueda comercializar en otra/s provincia/s que NO lo

haya/n autorizado previamente. El hecho de afirmar en su página web que el

sitio “opera con licencia en Argentina” resulta totalmente falso, ya que no

existe una licencia federal por ser el juego patrimonio exclusivo de los

estados provinciales (fallo de la CSJN, 05/10/2004, C 835 XXXVII RHE

“CADEGUA S.A. c/MUNICIPALIDAD DE JUNIN”, Fallos 327:4103

y 31/5/99 “DANDOLO ESPERANZA PATRICIA”, Fallos 322:1142). Esto

último es en virtud de que la Constitución Nacional establece que las

Provincias conservan el poder no delegado expresamente al gobierno federal y el que expresamente se reserven (Art. 121° C.N.), siendo los juegos de azar una potestad reservada por cada una de las jurisdicciones del país. Ello es consecuencia del principio general que rige la distribución de competencias que surge de la Constitución Nacional, según el cual, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (Artículo 121° C.N.), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (Artículo 75° C.N.). A su vez el art. 81 inc. m) de la Ley N° 26.522, dice:“Los licenciatarios o autorizados de los servicios de comunicación audiovisual podrán emitir publicidad conforme a las siguientes previsiones: …..m) La publicidad de juegos de azar deberá contar con la previa autorización de la autoridad competente. Por ende, los estados provinciales son la única autoridad competente para autorizar la comercialización de Juegos de Azar. Por lo tanto, se INTIMA a Uds., para que en forma inmediata procedan a la cesación de dicha explotación y publicidad, hasta tanto obtengan la autorización por autoridad competente de cada provincia argentina, haciendo reserva de accionar legalmente contra Uds., incluyendo denuncias penales (por presunta comisión del ilícito del art. 301 bis del Código Penal).

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.