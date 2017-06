Stanley: Discapacidades diferentes: una respuesta a los dichos de la Ministra Stanley

En los once meses que van desde junio de 2014 a abril de 2015 (datos disponibles) se observan 145.122 bajas y suspensiones. La proyección de este guarismo a los 12 meses estimaría unas 160.000 bajas y suspensiones (un dato similar al mencionado por Stanley para el 2015 completo). Se observa que la amplia mayoría de las bajas de pensiones por Invalidez corresponden a Jubilaciones (62%). Cabe agregar que el fallecimiento representa el 18% de los casos de bajas, el 6% son renuncias voluntarias, otro 6% por obtener empleo (dependiente o independiente). De las jubilaciones, la mayor parte responden a la moratoria jubilatoria. En efecto, la Anses dicta en 2014 una Resolución que permite pasar de la pensión no contributiva a la Moratoria rápidamente. La facilidad pasar al régimen de moratoria se constata en la propia resolución:

En Argentina ir por la caja de los discapacitados, sacarle el subsidio a un discapacitado es ser simplemente un gorila, para no decir un hijo de puta, no hay mucha más ecuación que la realidad y más teniendo en cuenta la libertad económica que le dieron a la Bolsa de Comercio, a las Mineras y al Agro que no dan trabajo en comparación a una PYME, Stanley aumentó la grieta. Este Gobierno se comprometió a dar trabajo, crear empleo y no lo está haciendo.

