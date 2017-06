Buenos Aires – Berlín en conexión virtual

De Martin Nachbar y Liliana Tasso. Performance multiespacial en red con la coproducción del Goethe-Institut

A través de un sistema de cámaras web, artistas de Buenos Aires y Berlín compartirán una experiencia de exploración, creación y montaje de una pieza coreográfica mediada por la tecnología. Dos piezas independientes ligadas para crear un espacio virtual que interactúa con la escena real. En cada país, el público verá dos diferentes performances que comparten escenas idénticas a través de internet, adquieren diferentes significados de acuerdo a cada una de las piezas reales que las contiene en cada país. La audiencia verá solo un fragmento de la obra completa dado que la totalidad incluye a los dos espacios reales y al espacio virtual compartido. La experiencia se enfoca en el desarrollo del concepto de obra multiespacial en red.

En términos conceptuales se trabajara la idea de Cyborgs es decir la implementación de partes tecnológicas en cuerpos humanos para potenciarlos así como el uso de tecnología sensoria al servicio de los dispositivos.

Se planteará el posible paralelismo entre la red de tejido conectivo humano y la red interconectada de comunicación que hoy día nos atraviesa y nos afecta al igual que la corporal.

¿Qué posibles prácticas de cuidado del cuerpo y del sujeto podemos hallar en un mundo cada vez mas tecnologizado?

Idea y Dirección General: Liliana Tasso

Montajes coreográficos: Martin Nachbar(Alemania) Liliana Tasso (Argentina)

Intérpretes: Compañía de Danza de la Universidad Nacional de las Artes (Argentina) y Compañía de Danza Martin Nachbar (Alemania)

Fecha de estreno: 23 de junio

Funciones viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de junio

14:30 hs. de Buenos Aires -19:30 hs. de Berlín

En Argentina: Teatro 25 de Mayo – Triunvirato 4444 C.A.B.A.

En Alemania: Tanzfabrik Uferstraße 23/8 Studio 4 Berlín

Entrada gratuita (Las localidades se retiran hasta una hora antes de cada función en la boletería del teatro)

En coproducción con el Goethe-Institut en el marco de su fondo de coproducción internacional.

Con la colaboración de la Asociación Cultural Ana Pavlova, el Teatro 25 de Mayo y el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes.

Liliana Tasso es bailarina, coreógrafa, investigadora, gestora cultural y Licenciada en Psicología UBA. Formada en ballet, danza contemporánea, teatro físico y técnicas corporales diversas como Feldenkrais y Alexander. Ha realizado especializaciones en técnicas como Release Contact improvisación y composición en la Universidad de Duke, USA. Método Lecoq con Thomas Pratky en Inglaterra. Ha participado con obras propias en Festivales Internacionales de Argentina, de E.E.U.U., España, Grecia y Moscú.

Martin Nachbar es coreógrafo residente en Berlin, Alemania.Trabaja en danza contemporanea y performance. Es una de los artistas incluidos en la nomina de artistas del Goethe- Institut. Desde su graduación en el SNDO en 1996, trabaja como bailarín y coreógrafo para compañías y coreógrafos como Les Ballets C. de la B., Vera Mantero, Thomas Lehmen and Meg Stuart. In 1999, Alice Chauchat, Thomas Plischke and Martin crearon el colectivo B.D.C. Desde 2004 ha realizado más de 20 obras. Sus obras son descriptas habitualmente como lúdicas e inteligentes aproximaciones a diferentes temáticas. Son apreciadas por su humos, habilidad y precisión para combinar investigación con posiciones artísticas fuertes.