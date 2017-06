Entrega de la 65 edición de los Premios Cóndor de Plata

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina anuncia que la 65 entrega de los Premios Cóndor de Plata que reconocerá a las mejores películas argentinas estrenadas en la temporada 2016 se realizará el próximo 7 de agosto en el CCK de la ciudad de Buenos Aires con transmisión de la Televisión Pública Argentina.

El ciudadano ilustre, de Mariano Cohn y Gastón Duprat; Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz; La larga noche de Francisco Sanctis, de Andrea Testa y Francisco Márquez; La luz incidente, de Ariel Rotter, y Lulú de Luis Ortega, compiten como mejores películas del año que pasó.

Las películas con mayor número de nominaciones en distintos rubros fueron Gilda, no me arrepiento de este amor y La larga noche de Francisco Sanctis con 12, La luz incidente con 10; Lulú con seis, y El ciudadano ilustre y El invierno con 5.

Este año, se volverá entregar el premio al Mejor Audiovisual para Plataforma Digital. En esta segunda edición se decidieron incluir contenidos realizados por cineastas y /o presentados en festivales de cine. Siguiendo esta premisa se nominaron a Desarme, de Hernán Fernández, ganador del DocTV Latinoamérica y estrenado en INCAA TV; La educación del rey, realizado por Santiago Estévez para la TDA; Nafta Súper, de Nicanor Loreti (Space); Pequeña Babilonia, un documental de Hernán Moyano (Odeón), y Tierra de rufianes, una animación para la TDA de Federico Moreno Breser premiado en el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario.

Para esta entrega se evaluaron un total de 168 películas argentinas (94 ficciones y 74 documentales) estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 sobre un total de 184 (las 16 restantes aplicaron para Película Iberoamericana).

La categoría mejor cortometraje se devalará durante la Noche del Corto a realizarse en el mes de abril en el Cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires.

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina fue fundada en 1942 y desde entonces desarrolló una actividad constante en la difusión y fortalecimiento del cine nacional, ya que desde el mismo año de su fundación entrega los Premios Cóndor de Plata, el galardón con mayor continuidad dentro del cine argentino.

En la primera ceremonia de premiación resultó distinguida como Mejor Película La guerra gaucha, de Lucas Demare, en tanto en la última entrega el Premio Cóndor coronó la labor de El Patrón, Radiografía de un crimen, de Sebastián Schindel.

Nominados Cóndor de Plata 2017

Mejor Película:

El ciudadano Ilustre de Mariano Cohn y Gastón Duprat

Gilda, no me arrepiente de este amor de Lorena Muñoz

La luz incidente de Ariel Rotter

La larga noche de Francisco Sanctis de Francisco Márquez y Andrea Testa

Lulú de Luis Ortega

Mejor Dirección

Mariano Cohn y Gastón Duprat por El ciudadano ilustre

Francisco Márquez y Andrea Testa por La larga noche de Francisco Sanctis

Lorena Muñoz por Gilda, no me arrepiento de este amor

Luis Ortega por Lulú

Ariel Rotter por La luz incidente

Mejor actriz

Ana Katz por Hijos nuestros

Marilú Marini por El eslabón podrido

Natalia Oreiro por Gilda, no me arrepiento de este amor

Érica Rivas por La luz incidente

Ailín Salas por Lulú

Mejor actor

Rodrigo de la Serna por Camino a la Paz

Oscar Martínez por El ciudadano ilustre

Nahuel Pérez Biscayart por Lulú

Carlos Portaluppi por Hijos nuestros

Diego Velázquez por La larga noche de Francisco Sanctis

Mejor actriz de reparto

Moria Casán por Primavera

Luisa Kulliok por Primavera

Valeria Lois por La larga noche de Francisco Sanctis

Susana Pampín por La luz incidente

Laura Paredes por La larga noche de Francisco Sanctis

Mejor actor de reparto

Lautaro Delgado por Gilda, no me arrepiento de este amor

Javier Drolas por Gilda, no me arrepiento de este amor

Alan Sabbagh por La última fiesta

Marcelo Subiotto por La luz incidente

Manuel Vicente por El ciudadano ilustre

Mejor guion original

Andrés Duprat por El ciudadano ilustre

Lorena Muñoz y Tamara Viñez por Gilda, no me arrepiento de este amor

Ariel Rotter por La luz incidente

Emiliano Torres y Marcelo Chaparro por El invierno

Javier Zevallos por Fuga de la Patagonia

Mejor guion adaptado

Leonardo Bechini por Operación México sobre la novela Tucho. La “Operación México” o lo irrevocable de la pasión, de Rafael Bielsa

Gustavo Fontán por El limonero real, adaptación del libro homónimo de Juan José Saer

Francisco Márquez y Andrea Testa por La larga noche de Francisco Sanctis sobre la novela homónima de Humberto Costantini

Mejor ópera prima

Camino a la Paz, de Francisco Varone

El invierno, de Emiliano Torres

Hijos nuestros de Juan Fernández y Nicolás Suárez

Juana a los 12, de Martín Shanly

La noche, de Edgardo Castro

Miss, de Robert Bonomo

Mejor documental

Contra Paraguay, de Federico Sosa

Favio, crónica de un director, de Alejandro Venturini

Guido Models de Julieta Sanz

Los cuerpos dóciles, de Matías Scarvaci y Diego Gachasín

Pibe chorro, de Andrea Testa

Mejor audiovisual para plataformas digitales

Desarme, de Hernán Fernández

La educación del rey, de Santiago Estévez

Nafta Súper, de Nicanor Loretti

Pequeña Babilonia, de Hernán Moyano

Tierra de rufianes, de Federico Moreno Breser

Revelación Femenina

Mercedes Burgos por La niña de tacones amarillos

Maruja Bustamante por Permitidos

Lali Esposito por Permitidos

Denisse Labbate por Paula

Rosario Shanly por Juana a los 12

Revelación masculina

Benjamín Amadeo por La última fiesta

Valentín Greco por Hijos nuestros

Roberto L. Makita por Miss

Lucas Papa por Taekwondo

Agustín Pardella por Como una novia sin sexo

Mejor Fotografía

Ramiro Civita por El invierno

Federico Lastra por La larga noche de Francisco Sanctis

Guillermo Nieto por La luz incidente

Daniel Ortega por Gilda, no me arrepiento de este amor

Diego Poleri por El limonero real

Mejor Montaje

Alejandro Brodersohn por El invierno

Alejandro Brodersohn y Ernesto Felder por Gilda, no me arrepiento de este amor

Martín Blousson, Daniel de la Vega y Hernán Moyano por Ataúd blanco

Francisco D’Eufemia por Fuga de la Patagonia

Lorena Moriconi por La larga noche de Francisco Sanctis

Rosario Suárez por Lulú

Mejor Sonido

Leandro de Loredo por Gilda, no me arrepiento de este amor

Santiago Fumagalli, Pierre-Yves Lavoué y Federico Esquerro por El invierno

Abel Tortorelli por La larga noche de Francisco Sanctis

Gaspar Scheuer y Diego Martinez por Operación México

Natalia Toussaint por Fuga de la Patagonia

Mejor diseño de arte

Marcela Bazzano por Operación México

Alí Chen por La luz incidente

Julieta Dolinsky por La larga noche de Francisco Sanctis

Daniel Gimelberg por Gilda, no me arrepiento de este amor

Sebastián Rosés por Resurrección

Mejor diseño de vestuario

Violeta Gauvry por Fuga de la Patagonia y Operación México

Jam Monti por La larga noche de Francisco Sanctis

Julio Suárez por Gilda, no me arrepiento de este amor y Los inocentes

Mónica Toschi por La luz incidente

Laura Vega por Resurrección

Mejor banda de sonido original

Coiffeur por Como una novia sin sexo

Emisor por Primavera

Mariano Loiácono por La luz incidente

Lucas Martí por Miss

Daniel Melingo por Lulú

Mejor maquillaje y caracterización

Valeria Bredice por Ataúd blanco y La larga noche de Francisco Sanctis

Rebeca Martínez por Resurrección

Emanuel Miño, por Primavera

Alberto Moccia por Gilda, no me arrepiento de este amor

Película Iberoamericana

El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra (Colombia/Argentina)

Julieta de Pedro Almodóvar (España)

Magallanes de Salvador del Solar (Perú/Argentina)

Misterios de Lisboa, de Raúl Ruíz (Portugal)

Rara, de Pepa San Martín (Chile/Argentina)

Mejor Película en Lengua Extranjera

Carol, de Todd Haynes

Le nouveau, de Rudi Rosemberg

Los ocho más odiados, de Quentin Tarantino

Por siempre amigos, de Ira Sachs

Sangre de mi sangre, de Marco Bellochio