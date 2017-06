Día de la Confraternidad Antartica, 21 de junio.

“No se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce”, por eso a la Antártida al que conocerla, para amarla y defenderla, porque es un pedazo más de lustra Patria.

El año pasado renovamos nuestras esperanzas, porque el Senador Nacional Roberto Gustavo BASUALDO ha reproducido en la Cámara de Senadores de la Nación, el proyecto de Ley que establece el 21 de junio como el Día de la Confraternidad Antártica a nivel nacional, por expediente Nº 321/16, el que se encuentra trabado en la Comisión de Cultura de dicha Cámara, esperamos que los señores Senadores lo traten antes del mes de noviembre, para que no pierda otra vez estado parlamentario y que recuerden, que esta Ley no tiene ninguna connotación política, ideológica, ni económica; solo hay que tomar la decisión de aprobarla para nuestra educación y amor a la Patria.

En el caso que en su provincia no esté vigente esta Ley, le pedimos que recurra e informe al respecto a sus legisladores para que la incluyan, ya que es necesaria y no tienen connotaciones políticas, ideológicas, ni gasto alguno para la provincia.

