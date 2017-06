Las vacaciones aumentan tu creatividad

Según el psicólogo Christian Jarrett, miembro de la British Psychological Society (Sociedad Psicológica Británica), se ha demostrado que las vacaciones incrementan la creatividad. La gente a menudo se siente más sana cuando regresa de vacaciones. Aunque la Dra. Jessica de Bloom, investigadora de psicología de la salud de la Universidad de Radboud en Holanda, comprobó a través de un estudio de 7 semanas con 96 personas, que si bien la salud y estado anímico de las personas mejora durante las vacaciones, estos efectos duran no más de 2 semanas, luego del cual las personas pueden retornar a su antiguo estado de estrés.

Tomarnos vacaciones es esencial para nuestra plenitud. No se trata de irte de vacaciones por un largo periodo. También pueden ser unas mini vacaciones de 2 o 3 dias, cambiando de escenario, lo cual aumenta nuestra creatividad. Es que el simple hecho de experimentar nuevos paisajes, costumbres, sabores y personas contribuye enormemente a expandir nuestra percepción y recargarnos energéticamente. Por ende, nuestra capacidad para mirar las cosas desde otro punto de vista, se potencia, lo cual nos permite probar maneras diferentes de actuar. Eso es creatividad.

El gran error del común de las personas es considerar que solo durante sus vacaciones pueden disfrutar de la manera que lo hacen, mientras que el resto del año deben proseguir con su rutina estresante. De hecho, el truco de tomarse vacaciones y gozarlas, es luego preguntarse “¿Cómo puedo llevar lo vivido a mi vida diaria? ¿Cómo puedo implementar lo que he disfrutado e impregnarlo en mi rutina diaria en donde vivo?

Durante este hermoso viaje que estoy realizando con mi familia, he podido recorrer Grecia, Holanda, Budapest, Viena y Praga. Saltar en no más de 15 días en cada una de estas ciudades ha sido una experiencia mágica, fascinante y aleccionadora. Cada ciudad tiene algo interesante para enseñarnos, disfrutar y aplicar a nuestra vida para que sea más agradable, placentera y abundante. En la isla de Creta aprendí el valor de dar un servicio con actitud amable y cálida, hacer “gyros” de carne con yogurt griego, relajarme en conectar con la naturaleza y leer más de mitología griega. En Holanda, he quedado impactado con la innovación, cultura amigable y productos creativos y económicos al alcance de las personas. En Budapest, disfruté relajarme en sus antiguos baños termales, para luego navegar por el rio Danubio y deleitarme con sus luces nocturnas mientras degustaba un panini con salchichón, tomate y pepinos (bien light lo mio…). Mientras que en Viena, gozamos de su arquitectura imperial, su buena vida a la calle (la comida callejera de Viena es la más variada y sabrosa que he probado en todo el mundo) y sobretodo, pude conocer el hogar donde nació mi padre. En Praga nos maravillamos caminando y contemplando atardeceres en el rio Moldava mientras la gente joven tomaba cerveza y disfrutaba de uno de los paisajes mas hermosos de Europa. Por supuesto que hay muchas otras cosas que hemos disfrutado y que no cabe espacio para detallarlas.

Todas estas experiencias, paisajísticas, gastronómicas, urbanas, naturales y culturales, potencian mis ganas de vivir y de llevarme este plus de placer y plenitud a mi vida diaria, mi profesión, mi familia y sentido de la vida. De hecho a partir de este viaje, estoy queriendo llevar adelante ciertos cambios en donde vivo. Porque de otra manera ¿Cuál es el sentido de disfrutar un viaje sino es llevarnos esa carga energética extra y aderezar nuestra vida diaria? Quiero moverme hacia mayor expansión en mi vida, tanto personal, profesional, familiar como social. Estas vacaciones, o las que he tomado por 2 días e inclusive un día, me permiten reflexionar, sentir y asentir desde el fondo de mi ser, que hay mucho para disfrutar y experimentar creativamente en nuestra vida.

La próxima vez que te vayas de vacaciones solo, o acompañado, hacete un tiempo para estar a solas y preguntarte en medio del paisaje natural o urbano en el que estés…¿Cómo puedo llevar estas sensaciones placenteras a mi vida diaria afín de experimentar mayor creatividad y alegría en mi vida?

Te invito a ver “Shirley Valentine”, una hermosa película que nos habla acerca de conectarnos con el disfrute.

Que tengas muy buena semana, abrazos.

Pablo Nachtigall

Psicólogo clínico, Capacitador y escritor.

Tel.: 154 946 9491