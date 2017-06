El presidente de River, Rodolfo D’onofrio sufrió violento robo en Figueroa Alcorta y Salguero

Cuatro delincuentes en dos motos abordaron al empresario.”No te muevas, te movés y te quemo”, le dijeron mientras le pedían un reloj. Lo golpearon y le apuntaron con un arma. El presidente de River, Rodolfo D’onofrio, sufrió este martes un violento robo. Cuatro delincuentes lo abordaron, le quitaron un reloj lo golpearon, lo amenazaron y le apuntaron con un revólver. el hecho ocurrió en el barrio porteño de Palermo, en la intersección de la avenida Figueroa Alcorta y Salguero, a unos cinco kilómetros del estadio Monumental. Cuatro delincuentes en dos motos sorprendieron a la principal autoridad del club de Núñez para quitarle sus pertenencias. “No te muevas, te movés y te quemo”, le dijeron al empresario. El robo fue cometido en la tarde de ayer, pasadas las 17, en el cruce de la avenida Figueroa Alcorta y la calle Jerónimo Salguero.

Allí, el empresario de 68 años, que volvía a su casa tras almorzar junto a un colaborador, fue sorprendido por cuatro ladrones que se movilizaban en dos motos. En el forcejeo, D’Onofrio cayó al piso y los asaltantes escaparon con su reloj. Tras el asalto, Rodolfo D’Onofrio se encuentra en buen estado, pese al enorme susto. Los malvivientes se dieron a la fuga.

Cuando hablamos de Figueroa Alcorta y Salguero, podemos pensar que es una zona segura, pero no querido lector, desde Palelermonline Noticias venimos denunciando lo que nos cuentan los vecinos todos los días, asaltos, entraderas, motochorros, trapitos violentos, es que la comisaría de la zona no manda, le faltan el respeto y el comisario que le corresponde la zona y el jefe de calle “viven apichonados y eso lo saben los que laburan, por eso se mandan”, “si a la poli no le tiras una moneda no se mueven”, “en el día a día si se dedican a cortar boleto”, “por eso vez a las lanchas gastando nafta paradas para la estadística de patito”, “que le miren el cuenta kilometros”, nos dijo una fuente policial a este medio. “El problema asi no tiene solución, en la poli no manda nadie y eso los paquitos lo saben”, “ponele un capo que tire corchos, se rajan todos, por que se enteran todos”. “Si no llega rápido una ley de emergencia en materia de seguridad los pacos van a robar en las comisarias, acordate lo que te digo, el único lenguaje que sabe un paco es el corchazo”.

En la crónica diaria contaron que el paquito le dijo “Dame las cosas porque te quemo”, le dijo uno de los delincuentes. En el forcejeo, el mandatario millonario cayó al piso y los asaltantes escaparon con su reloj, ¿pero que más se llevó?